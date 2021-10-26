5G智慧杆聯盟完成標準制定 12月北市啟動POC驗證

台灣 5G 智慧杆標準推動聯盟今 (26) 日表示，歷經半年時間，已制定完成第一版技術規範，計畫在台北市政府支持下，於 12 月底啟動進行概念驗證 (POC)，瞄準未來全球 5G 智慧杆商機。

聯盟指出，全球各國建置 5G 智慧杆，除杆間須具備互聯互通性外，還要考量擴充性、建置成本，因此第一版技術規範將包含智慧杆結構系統、產品電力安全系統、5G 暨無線通訊模組、資訊互通性暨管理系統、資安、應用發展等。

聯盟進一步表示，預計 12 月將著手在台北市政府周邊規劃試煉場域，預計設置 5G 智慧杆主杆和副杆，並透過固網、5G 電信公網，進行 5G 連網、智慧照明、影像交通偵測、充電樁、環境偵測、數位看板等應用驗證。

根據統計，目前全球共約建置 3.6 億盞路燈，其中，聯網智慧杆僅約 720 萬盞，占比約 2%，美國研究機構 Navigant 則預估 2028 年全球將有超過 9000 萬盞智慧燈杆，年複合成長率達 28.5%，產值可望突破 70 億美元 (約新台幣 1950 億元)。

聯盟表示，第一版技術規範屬團體 (產業) 標準的技術規範草案，未來在經濟部標檢局等輔導協助下，將逐步提出 2.0 及 3.0 技術規範版本，同時爭取成為國家標準，協助 5G 智慧基礎建設。

台灣 5G 智慧杆標準推動聯盟是由台北市電腦公會邀集和碩 (4938-TW)、鴻海 (2317-TW) 旗下鴻齡、仁寶 (2324-TW)、中華電 (2412-TW)、華電聯網 (6163-TW)、耀登 (3138-TW) 等 43 家會員廠商共同籌組成立。