〈台經院景氣預測〉12月三大產業營業氣候連袂上揚 服務業連5增

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 12 月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業同步上揚，其中，製造業和營建業呈連 2 增，分別來到 103.91 點、110.95 點，上揚 1.55 點、1.88 點，服務業為連 5 月上揚至 98.59 點，月增 0.38 點。

在製造業調查上，廠商認為當 (12) 月景氣「好」比率為 27.8%，較 11 月減少 1.8 個百分點，認為「壞」的比率為 21.7%，月增 0.8 個百分點，機械設備製造修配業、電力機械、電子機械和非金屬礦物業廠商中，看好當月景氣比例明顯高於看壞，而塑膠製品、鋼鐵基本工業和化學工業對當月景氣看法較悲觀。

台經院指出， 12 月國際油價下跌，多數石化原料價格表現下跌，因此有將近 60% 左右的化學工業廠商看壞當月，同時，由於國內鋼鐵市場需求因下游消化庫存而呈現趨緩，產品報價小幅修正，鋼鐵基本工業看壞當月比例明顯高於看好。

不過，有鑑於全球半導體市場需求強勁、產能吃緊的態勢延續，帶動國內半導體相關供應鏈營收表現，有近 40% 電子機械業廠商看好當月。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法，看好者增加 4.3 個百分點至 35.0%，看壞比率減少 1.1 個百分點至 12.9%，有超過 40% 的電子機械業、鋼鐵基本工業、機械設備製造修配業、運輸工具業廠商看好。

服務業方面，受惠於國內旅遊、外出用餐人潮湧現，近 80% 左右的餐旅業者看好當月；而銀行業與保險業看好當月比例明顯高於看壞。

對於未來半年，零售業和運輸倉儲業者持平看待，批發業看壞，而餐旅業、銀行業、證券業和保險業看好比例明顯高於看壞。