橋椿去年轉盈且將創5年來新高 每股純益跨越2元

衛浴五金廠商橋椿 (2062-TW) 去年營收 96.38 億元創新高，年增 33.16%，第四季出貨旺盛挹注，儘管有出貨改以空運方式取代缺櫃及塞港狀況，導致獲利受侵蝕，但單季仍可處獲利，全年每股純益估達 2 元以上，將創 5 年來新高。

橋椿去年受惠歐美疫情後的家庭裝修需求帶動，逐步擺脫過去虧損陰霾，連幾季維持獲利，橋椿在台灣廠組裝成品，部分零組件為自行生產，部分來自外購，隨著經營成品生產營收達經濟規模，橋椿考慮開發自行生產取代外購，有助毛利率提升。

橋椿初估去年營收營收以 96.38 億元創新高中，有 30% 營收來自於組裝成品出貨，就 2022 年來看，可望維持此營收比重，但目前生產線受人力供應瓶頸挑戰，不願過量接單，全年營收至少是以持平去年的 96.38 億元出發；至於今年首季接單則仍維持 2021 年同期 20 億元以上。

目前橋椿對首季市場觀察重點在運輸管道，其次在觀察客戶端庫存去化，主管指出，去年因缺櫃及塞港，產品出貨改走空運，因此空運費用增加達 1.2 億元支出，目前橋椿密切注意運輸管道的通暢度。

橋椿 2021 年前三季稅後純益 3.11 億元，每股純益 1.85 元，較 2021 年同期轉虧為盈，全年預估每股純益在 2 元以上，較 2021 年全年由虧轉盈，並創 5 年來獲利新高。

橋椿的國際大客戶涵蓋國際知名水龍頭品牌，包括美國科勒（Kohler）、美標（American Standard）、摩恩（Moen）及日本東陶（TOTO）等約 20 家。