君悅盼今年營運回到疫情前7-8成水準 基層員工調薪5-8%

飯店業者台北君悅酒店今 (24) 日指出，為持續留住基層人才，1 月起副理級以下平均已加薪 5-8%，並期望今年下半年國境可開放帶動商務客來台，目標今年住房和餐飲營收均回到 2019 年疫情前的高峰水準約 70-80%。

君悅表示，去年在國境尚未開放情況下，加強拓展國內旅遊通路並開發北中南大型企業獎勵旅遊團，住房和餐飲宴會營收占比約為 3 比 7，年平均住房率仍僅 25%，平均房價落在 4800 元左右，今年期盼台北國際觀光博覽會、大型國際電腦展會 Computex 得以如期舉辦，進而帶動住房營收，今年力拚住房率達 60%。

餐飲業務方面，君悅表示，宴會今年將極力穩固經營深獲好評的精品外燴，並將觸角延伸至銀行、藥廠和科技廠等高端產業，近期將成立核心宴會小組，將餐飲團隊人力進行分劃，以高機動性的五星私廚服務，拉抬宴會業績，而婚宴主力則要積極填滿次吉日與農曆 7-8 月活動場次，規劃從求婚、證婚、蜜月和結婚周年的全包式客製化行程。

此外，君悅館內二樓茶苑現正規劃於第一季重新包裝出發，衝高館內平日下午茶時段來客量，另針對凱菲屋和彩日本料理兩大自助餐廳，持續衝高吃到飽餐飲營收。

而看準國內逐年大幅增加的節慶贈禮市場，君悅今年也積極開拓銷售通路、開發外帶商品和贈禮商機，期外帶餐點、特色禮盒和客製伴手禮有效為餐飲挹注 30% 以上的業績。