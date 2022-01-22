看準居家影視需求 電信三雄OTT平台出招推獨家片單

國內疫情升溫加上農曆春年即將到來，電信三雄看準居家影視需求攀升，各自強化旗下影音串流服務平台 (OTT) 的內容、祭出優惠方案，中華電 (2412-TW) 獨家上架《2022 MyFFF 法國線上影展》共 29 部電影、遠傳 (4904-TW) friDay 影音與院線同步、台灣大 (3045-TW) 則推出 Disney + 限量優惠方案。

遠傳 friDay 影音推出「新春倒數~ 強檔免費虎哩跨」活動，精選近年四大主題熱門的日韓戲劇，持續上架好萊塢電影並與院線同步，此外，註冊會員能免費看多部日劇、卡通等。

遠傳強調，以 AI 大數據佈署 5G 網路，拿下國際行動網路調查機構 Opensignal 三項關鍵指標世界第一，包括 5G 下載速度、5G 上傳速度以及 5G 影音體驗，用戶在家追劇享優質網路。

台灣大迎接 Disney + 登台的第一個農曆年，推出「台灣大哥大 虎你好看 訂閱 Disney + 立即折百元」賀新春限時限量專案，即日起至 2 月 6 日止，用戶輸入優惠序號、申辦 Disney + 月訂方案，即享有 100 元電信帳單優惠。

台灣大表示，去年 11 月推出 Disney + 驚奇夢幻資費方案後，獲得年輕族群青睞，20-39 歲比重達 53%，另外，透過電信帳單小額代收、以單月訂購方式的 Disney + 用戶，近 80% 在官網與 APP 上訂購。

中華電則與法國國家電影聯盟 (Unifrance) 合作舉辦「我的法國影展」線上影展 (MyFrenchFilmFestival)，由評審團精選 29 部法國電影，即日起至 2 月 14 日止，在中華電信 MOD 與 Hami Video 獨家獻映。

中華電表示，MyFrenchFilmFestival 為世界首創的線上法國影展，2021 年在全球 200 個地區舉辦線上影展，創下超過 1300 萬電影觀看次數，今年全球共有超過 70 個線上平台共襄盛舉，台灣則由中華電信 MOD 與 Hami Video 做為指定影音平台合作夥伴。