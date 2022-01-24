中鋼去年稅前大賺844億元超過前4年總和 平均每天賺進2.3億元

中鋼 (2002-TW) 今 (24) 日公告去年第四季自結稅前盈餘 224.81 億元，季減 15.9%、年增 259%，每股稅前盈餘約 1.43 元；全年稅前盈餘 844.13 億元，年增 29.5 倍，等同於去年平均一天就賺逾 2.3 億元，去年每股稅前盈餘約 5.35 元，超過前 4 年總和。

中鋼去年 12 月營收 409.99 億元，月減 9.5%、年增 34%；營業利益 57 億元，月減 29.6%、年增 139%；稅前盈餘 59.61 億元，月減 24.2%、年增 134%，每股稅前盈餘約 0.38 元。

中鋼去年第四季營收 1294.8 億元，季增 3.1%、年增 47.8%；營業利益 216.55 億元，季減 12.9%、年增 269%；營益率 16.7%，季減 3.1 個百分點、年增 10 個百分點。

中鋼去年營收 4683.28 億元，年增 48.8%；營業利益 797.57 億元，年增 33.7 倍；營益率 17%，年增 16.3 個百分點。

雖然中鋼 12 月以及第四季因月盤走跌，導致獲利狀況較前月、前季下滑，但整年來看，受惠受惠鋼市強勁復甦，銷售單價隨向上攀升，加上業外轉投資鐵礦投資收益，也同步較去年成長。