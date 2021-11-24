〈中鋼集團法說〉董座：遞延需求+基建商機 明年不看淡

中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟表示，明年上半年除有遞延需求，全球都在拚經濟，基建需求將進一步爆發，加上原料、運輸以及環保三大成本維持高檔，明年沒有看淡的理由。

翁朝棟表示，今年應該是暖冬而不是寒冬，鋼價在 12 月回落其實是好現象，畢竟過去連漲 17 個月，應該也要休息，但鋼市榮景不會只有今年，明年美國基建政策外，中國在今年穩政治後，明年也將穩經濟，將帶動用鋼需求。

翁朝棟進一步指出，原料煤、鐵礦砂價格有撐，運費也維持高檔，加上碳中和的環保成本也必須計入，將支撐鋼價走勢；依照日本製鐵估算，碳中和將導致煉鋼成本多 1 倍；印度塔塔鋼鐵也認為高鋼價時代來臨。

中鋼執行副總黃建智則補充，今年很多需求因為缺晶片、缺船缺櫃，導致需求遞延到明年上半年，不過，缺料、中國情勢不明，導致短期鋼市震盪，並不影響中長期發展，趨勢依舊看好。

黃建智也引述 WSD (World Steel Dynamics) 的報告，中國鋼鐵限產政策將延續至 2022 年初，由於供給側受限，形成鋼材短缺的情況，預估明年首季價格將走揚。

不過，WSD 預估，明年下半年將不再有鋼材短缺的狀況，鋼價走勢將會下修，黃建智則認為不見得，一來是各國相繼推出碳稅政策，二來是原料將提供關鍵支撐。

黃建智表示，鐵礦砂近 3 日短線急漲逾 2 成，回到每公噸近 99.45 美元，就是反應先前超跌的反彈，未來估不易跌破 100 美元，加上煤炭略有修正但仍處每公噸 317 美元高檔，未來估將延續，都將為鋼價提供有力支撐。