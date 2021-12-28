泰山邀Faye 詹雯婷代言 跨年用《Cheers氣泡水》迎新年好運

台灣氣泡水領導品牌《Cheers 氣泡水》簡約時尚設計，跳脫氣泡水只是飲品的框架、讓氣泡水也能是展現自我風格品味的呈現。氣泡水不只與各式美食百搭，成為一種「食」尚，更是個人穿搭的一部份，百搭新「時」尚。2022 年邀請歌聲極具穿透力的 Faye 詹雯婷擔任品牌代言人，透過 Faye 詹雯婷的感染力，與消費者一起用氣泡水的綿密暢快，為 2022 年的到來一同 Cheers。

睽違 4 年推出全新專輯 Faye 詹雯婷表示自己是《Cheers 氣泡水》的忠實粉絲，平常為了保養喉嚨都會盡量少吃辛辣口味及甜品飲料。Cheers 外型繽紛，為她的時尚生活增添許多顏色，加上無糖優勢且風味多，既補充水分又享受暢快， Faye 詹雯婷表示零熱量的 Cheers 是她維持好狀態的好夥伴。

《Cheers 氣泡水》經典原味與 mini 輕巧瓶使用中央山脈下深層水源，礦脈水質自然甘甜，香檳般的細緻氣泡，適合在生活的任何時候飲用。而《Cheers EX 強氣泡水》有史上最強氣量充填，最適合熱鬧的場合，滿足強烈刺激感與調飲；超人氣黃黑配色的《Cheers Bee 蜂蜜氣泡水》和清爽綠色的《Cheers lemon 檸檬氣泡水》幫大家餐後解膩；不規格桃粉設計的《Cheers + 果醋氣泡飲》可以是餐後更新味蕾的上選飲品，也能是下一回合續攤歡聚登場的隨身伴侶。詹雯婷認為，不論何時何地，都有一款適合的《Cheers 氣泡水》，百搭無誤。

《Cheers 氣泡水》在全省各大通路皆有上市，12/27-1/28 回饋消費者購買任一系列產品，凡登入發票皆可參加抽獎活動，獎品內容有「Marshall 藍芽音響」、「Faye 詹雯婷《在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》簽名專輯」以及「Faye 詹雯婷《在雲彩上跳舞嘰嘰喳喳 Legacy 演唱會》門票」。

跨年期間各大通路同步歡慶，7-11 在 12/29 至 1/11Cheers 全系列 2 件 79 折，3 件 75 折；全家便利商店自 12/29 至 2/8，Cheers 原味 / 檸檬氣泡水第二件 6 折；全聯即日起到 1/6，Cheers 原味 / EX 強氣泡水 2 罐 36 元、Cheers + 果醋氣泡飲 1 罐 29 元，2 罐 39 元。