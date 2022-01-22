美股重挫、封關前觀望心態 內資是否抱股過年有變數

美股重挫拖累台股價跌量縮周線收黑，法人指出，對台股具影響性的美股科技龍頭財報與聯準會會議將在台股休市期間公布，加上封關在即，勢必影響內資抱股過年意願，進而左右盤勢。

牛年即將在下周三封關，在美股重挫衝擊下，台股買方追價意願轉弱，大盤單周大跌 504.03 點，周線跌幅 - 2.74%，拉出一根長黑 K 棒，平均單日成交金額萎縮至 2695.24 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本月美股走勢震盪加劇，而與美股高度連動的台股投資信心也大受衝擊，隨著牛年封關進入倒數，整體買盤意願降溫，除了加權指數跌破萬八大關，下周將尋求季線支撐，內資偏好的 OTC 指數更是出現明顯的領跌走勢，周五收盤已回測半年線位置。

葉獻文說明，從各類股來看，目前以傳產指數最為弱勢，周五收盤跌破年線位置，其次是電子指數，在周五的單日重挫下，回落至月線與季線之間，僅有金融類股力守月線之上。

安聯投信台股團隊表示，聯準會政策動向高度牽動全球資金，一旦加速緊縮可能從原本預期的三到六個月內縮短至一個月，此一不確定因素成為加劇近期市場波動幅度的關鍵。

從歷史經驗來看，農曆封關前及開市後，台股指數漲多跌少，且聯準會政策走向雖增添市場的不確定性，但近期國際股市也有陸續回檔修正，消化加速貨幣正常化短線的影響，因此建議投資人投資上仍宜回歸基本面檢視，成長趨勢回到投資主軸，聚焦有基本面展望的成長股。

