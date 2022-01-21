日盛越南機會基金問世 金管會點頭核准成立

日盛越南機會基金今 (21) 日獲金管會核准成立，日盛投信表示，該基金將以日盛 15 年越南在地研究資源，結合國際知名的 VinaCapital 投資團隊，掌握越南大中小型股、靈活佈局。

日盛投信投資團隊表示，2021 年越南指數總報酬高達 37.3%(美元計價)，市場預計 2022 年將是強勁表現的一年，主要是越南企業每股盈餘 (EPS) 可望持續引領亞洲市場、繳出亮眼成績單，更重要的是，即便股市過去一年表現優於全球，但企業獲利表現更佳，使越南股市估值仍低於多數亞洲市場，預期本益比重估 (Re-rating) 的長線優勢將奠定越南股市再創高點的契機。

此外，包括 KB Securities Vietnam、VN Direct、SSI Securities、HSC、等券商或資產管理公司看法都相當樂觀，預估越南股市將有 20~30% 上漲潛力，今年越南股市可望維持多頭走勢。

再者，未來一至兩年，越南可望入圍 MSCI 新興市場指數觀察名單。從過往經驗分析，當一個國家被提名進入 MSCI 新興市場指數觀察名單，則後續兩年股市通常受惠資金追捧而出現強勁漲勢。

日盛投信投資團隊表示，2021 年越南全年的經濟成長率為 2.58%，創逾 30 年來新低，2022 年越南經濟將因新冠疫情得到控制以及政府刺激計劃而回到高速成長軌道上。根據 ADB、IMF、S&P Global、SC、WB 等專業機構預估，2022 年越南 GDP 可望成長至 6.5%~7.5%，成長力道強勁!

值得一提的是，越南國會已在本月 11 日通過規模達 350 兆越南盾（約新台幣約 4273 億元）的刺激計畫，用以振興 2022 至 2023 年的經濟。這將是越南有史以來規模最大的刺激方案。

日盛投信投資團隊建議，擔心股市波動的投資人，運用定時定額投資越南股票型基金就是一個不錯的投資策略；根據統計，在過去 10 年任一月底進場、採「定時定額」方式投資越南股市，持有 1 年的平均報酬率 15.3%，持有 2 年效果更優化、平均報酬率達 26.8%，而持有 3 年正報酬機率更拉高至 98%、平均報酬約 39.7%，長期投資效果顯著。

基於看好越南成長趨勢，具經濟、人口、外資、股市等 4 大資本紅利，加上客戶對越南機會基金定期定額詢問度持續增加，日盛投信即日起至 3 月 31 日 (含) 前，推出定期 (不) 定額終身「零」手續費以及單筆申購手續費率三折優惠活動。