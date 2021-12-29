利多滿滿 越南股市前景亮眼

受到中美關係緊張、中國人口紅利即將結束與薪資上漲等影響，企業紛紛尋找下個生產基地，而仍處於人口紅利期且有廣大便宜且素質較佳勞工的越南，便成為首選。「鉅亨買基金」認為除了年輕人口的優勢外，絕大多數人口由單一人種組成、同屬於東亞文化圈與政府的決心，都是越南擊敗眾多其他新興市場國家的關鍵，預期越南將走上過往台灣與中國經濟發展的成功道路。

1. 各項條件佳，越南可望成為新興市場最受歡迎國

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/12/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

根據美國人口普查局預估，越南人口將由今年的 9,952 萬人增加至 2037 年的 1.08 億人，成為全球第 15 個人口破億的國家，其中工作年齡人口會從 7,016 萬人成長至 7,423 萬人。這 15 個人口破億國家中，同樣由較年輕人口組成的國家有印度、印尼、巴基斯坦、埃及、墨西哥、奈及利亞、孟加拉、衣索比亞與菲律賓，扣除掉經商困難的國家（採用世界銀行經商容易度分數），就只剩下印度、墨西哥、印尼與越南。加計人種複雜度、治安與文化等因素後，越南是發展潛力最佳的國家。

2. 人均所得突破 1 萬美元，越南股市漲勢才剛開始

雖然越南勞動人口將於 2037 年觸頂，但越南人口紅利可望延續至 2043 年（根據定義，人口負擔係數低於 0.5 為人口紅利期）。人口紅利期間，因為需要扶養的人口較低、勞動人口佔大多數，經濟與薪資將快速成長。越南人均購買力平價所得於 2019 年突破 1 萬美元後，今年為 10,622 美元。台灣人均購買力平價所得於 1984 年突破 1 萬美元，之後台灣股市迎來 3 輪猛烈的上漲，目前越南股市正走在台灣過去經歷過的道路上，預期未來也會有驚人的漲勢。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採台灣加權與越南證交所指數，資料日期: 2021/12/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。台灣與越南人均購買力平價所得分別於 1984 與 2019 年突破 1 萬美元。

3. 看好越南，中小型股爆發力更強

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採越南胡志明證交所與越南河內證交所股票指數，資料日期: 2021/12/28。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

如果看好越南經濟與股市前景，該如何挑選對應投資標的？越南有胡志明與河內兩個證券交易所，胡志明較偏向大型類股，而河內證交所則大多為中小型公司。過去 5 年與 10 年，河內證交所股票指數平均每年上漲 41.5% 與 22.4%，表現優於胡志明證交所的 17.3% 與 14.5%。展望未來一年，河內證交所股票指數的預估每股盈餘年增率為 49.3%，也同樣優於胡志明的 27.9%，潛在漲幅更大。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

下一個台灣與中國，越南基金長期佈局

從傳統亞洲四小龍到中國，預期越南將接下未來世界工廠的棒子，並迎來數十年經濟高速成長與股市榮景，建議可趁早長期佈局越南基金，以分享越南經濟成長的果實。

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