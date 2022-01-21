富邦產險起家厝拆除重建 五年後打造嶄新商辦大樓

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦產險大樓「起家厝」今 (21) 日舉行拆除祈福儀式典禮，此棟大樓在 2020 年 11 月通過危老重建申請核准，預計五年後，將蛻變為地上 27 樓、地下 5 樓的商辦大樓，成為富邦產險新總部大樓。

富邦產險表示，該大樓重建後不僅有利於重塑都市市容，也有助富邦產險獲取長期穩定租金收益，並帶動周邊商業活動量能，這也是富邦集團以實際行動表達對政府都市更新政策的支持。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦產險自 1961 年開業至今已逾 60 週年，一甲子以來，富邦在台灣這塊土地深耕、茁壯，至今已經成為橫跨金融、電信、不動產、公益、文創等領域的綜合性集團。其中，富邦產險是集團各關係企業中成立歷史最悠久者，也是台灣第一家民營產物保險公司，富邦產險大樓堪稱「起家厝」，今日大樓預計拆除重建，象徵富邦邁入下一個新里程碑，未來，富邦將懷抱創業時的初心持續前進，致力於創造社會共好，朝向下一個 60 年邁進。

富邦產險大樓在 2002 年因 331 地震而造成損害，當時曾進行建築物結構補強，讓整棟大樓的安全性升級。2020 年 11 月大樓則通過危老重建申請核准，2021 年發包予達欣工程進行大樓拆除及後續新建工程。舊有大樓原為地上 14 樓、地下 4 樓的建物，未來將重建為地上 27 樓、地下 5 樓的商辦大樓。

富邦產險表示，新大樓將結合富邦集團實行 ESG 趨勢，設計將導入最新的節能、智慧、環保概念，透過運用綠建築的建材、環境周邊綠化、基地保水、室內日常節能等，並以取得 LEED、綠建築及智慧建築最高認證為目標。

此外，富邦產險新大樓也將從友善、幸福職場環境兩大方向加以規劃，在友善環境方面，新大樓四週會採開放空間，規劃景觀造景、座椅，並將設置 Ubike 站點，提供員工、居民與學生通勤便利性；同時將配合富邦在 ESG 領域推動環保、節能、實踐淨零碳排的目標，規劃電動車充電服務與優先停車位，提高同仁使用電動車代步的意願。