〈焦點股〉電玩展+寒假旺季助攻 遊戲股逆勢抗跌

儘管本土疫情緊張，台北國際電玩展仍如期於 22 日登場，加上進入寒假過年旺季，遊戲題材再度吸引資金進駐，今 (21) 日普遍走揚，較大盤抗跌，其中，華義 (3086-TW) 攻上漲停板，橘子 (6180-TW)、網龍 (3083-TW)、昱泉 (6169-TW)、隆中 (6542-TW) 等均表現不俗。

遊戲族群近來題材不斷，在元宇宙概念帶動下，NFT、GameFi (遊戲化金融) 及 Play-to-Earn (邊玩邊賺) 新商業模式崛起，歐買尬推出限量 NFT 產品引爆話題，此外，微軟日前宣布將斥資新台幣約 1.9 兆元收購動視暴雪，震撼遊戲界，也為相關族群添增想像空間。

中華網龍預計將在本次台北電玩展上釋出《天子傳奇 S》動態典藏 NFT，勢將掀起一波話題。華義上 (12) 月甫推出的遊戲《MASS FOR THE DEAD》告捷，帶動營收增加，1 月可望延續氣勢，再繳出亮眼成績，公司預計上、下半年各推一款遊戲，帶動營運成長。

華義今天強勢翻紅，並直奔漲停價 144 元，直逼前波高點；網龍盤中勁揚逾 3%，一度站上 60 元關卡，收復月線；此外，隆中強漲逾半根停板，橘子、昱泉也維持上漲走勢。不過，歐買尬、辣椒、傳奇、大宇資午盤後陸續翻黑。