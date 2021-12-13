疫情趨穩大客戶營運失色 力山同步承壓

健身器材代工大廠力山 (1515-TW) 大客戶新創健身器材公司 Peloton 受疫情降溫影響、營運失色，遭投行大砍目標價；在消費者逐漸回流實體健身房下，衝擊 Peloton 銷售動能，力山身為主要供應商，營運也將面臨壓力。

去年疫情高峰期間，全球掀起居家運動熱潮，Peloton 業績爆棚、營運水漲船高。不過，隨著疫情降溫，消費者紛紛回流實體健身房，而 Peloton 為刺激買氣，8 月起將主力產品飛輪車降價 20%，但銷量增溫情況不如預期。

另一方面，美國二手交易平台 OfferUp 也指出，4 月解封以來，尋求出售 Peloton 健身器材的賣家人數較去年同期 77%，健身器材使用壽命長，也成為壓抑 Peloton 銷售動能的一大因素。

Peloton 為 2012 年成立的新創健身公司，主要產品為飛輪車及跑步機，結合線上直播健身教學課程，開拓線上互動式健身市場。

力山為 Peloton 主要供應商，從 2015 年開始與其合作，隨著客戶營運規模擴大，也帶動力山健身器材連年攀升。為因應客戶需求，力山也啟動新廠建置，將興建 2 座新廠，預計 2022 年第三季完工加入生產。

力山第四季逢營運傳統旺季，公司表示，客戶需求仍在，生產計劃按規劃進行，但船運、整體供應鏈影響有待觀察，客戶新品跑步機成長也需要時間，但持續看好新創健身市場成長趨勢。