就是今天！00899 1月21掛牌上市。

源轉型題材潛在成長力道強勁！在近年的電動車銷售量能有巨大的成長力道之下，更加擴大了市場對於潔淨能源的需求，相關產業供應鏈也水漲船高，將有助於能源轉型相關股票的表現，也是投資者逢低布局好時機。

據歷史數據統計，以標普全球潔淨能源精選指數計算（如下表）, 過去 10 年出現 4 次波段回檔, 其中一次約 2 成，另外 3 次約 4 成，其中有兩次出現單底 2018 年、2020 年，另兩次 2012 年、2015 年出現雙底現象，本次從 2021 年 1 月 8 日波段高點以來，已出現兩次波段低點，波段跌幅亦已來到 4 成。由於潔淨能源具長線題材保護優勢，觀察過去 4 次回檔後如於底部進場投資, 後續 3 個月、6 個月、1 年、2 年皆有不錯報酬率，近期的回檔跡象，對於長線佈局的投資人來說更是相對好的投資契機。

目前影響能源走勢重大事件，分別為美國淨能源計量 (Net Energy Metering，NEM) 立法及拜登總統「重建美好未來法案」(Build Back Better, BBB)經濟政策。從 NEM 立法角度觀看，因太陽能相關股價已經進入最壞情形，待 NEM 相關改善政策提出，都將對於太陽能相關股價都會有正向影響；另一方，由於 BBB 法案是拜登第一任總統任期內的核心事項，有望於通過一些普遍支持的氣候相關條款，都對能源類股產生助益、並重新推回高峰機會。

在未來全球棄油轉電，戰略儲油也可能逐漸轉換成戰略儲電，推動能源轉型已成為世界政府關注重點，將再生能源躍投資主流。目前已有超過 130 個國家宣布 2050 年淨零碳排的目標。依據國際可再生能源機構 IRENA 估計, 若全球於 2050 年達成碳中和的淨零碳排目標，能源轉型所需投資規模將高達 120 兆美元，未來 10 年預期每年需投入約 5 兆美元於潔淨能源, 龐大商機也預估成為 2022 重點投資項目。

近期網路上對於潔淨能源的討論度相當熱絡, 顯示國內投資人對於淨零碳排的全球趨勢十分有興趣，而今年備受關注的 00899 也已於 1/21 掛牌上市，為台灣首檔布局全球新能源的主題 ETF，聚焦全球 30 大潔淨能源企業，讓有興趣參與能源轉型趨勢行情的投資人能夠更方便的交易申購。

立即了解: 富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)

https://www.ftft.com.tw/Areas/00899ETF/index.html