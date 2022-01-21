存款吹永續風 星展、渣打搶推永續存款專案

想好年終獎金怎麼用了嗎？如果暫時沒有規劃也沒關係，外銀的永續存款方案或許可以列入考慮名單，包括星展、渣打近期陸續推出永續存款，新台幣、美元都有，讓存戶理財也能兼顧永續發展。

星展銀行 (台灣) 針對企金客戶推出「新台幣綠色定期存款」，是國內首家將新台幣存款結合永續議題的銀行，存款將提供作為星展綠色貸款及永續連結貸款的資金來源，讓企業透過存款也能參與永續，對環境產生正面影響與長期效益，與星展一同發揮更大影響力。

星展銀行 (台灣) 表示，只要是星展的企金客戶，並規劃將盈餘資金儲蓄在定期存款且將永續納入企業發展主軸者都可參與綠色定期存款，起始存放金額新台幣 1500 萬元、為期三個月或以上天期的定存。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，新推出的「新台幣綠色定期存款」讓企業客戶可將盈餘資金短期存進於綠色定期存款專案中，除可享有綠色定期存款利率外，更可藉此將永續項目納入公司策略規劃，展現對永續發展的重視。

渣打的永續定存專案，3 月底前透過「網路」、以新資金承作 6 個月期美元定存，可享年利率 0.7% 優惠。定存資金將運用於全球各項永續發展。

此外，渣打銀行也針對活存推出「虎利全開」美金活存加碼專案活動，優惠加碼年利率最高可達 1.18%。

渣打銀行說明，3 月底前在活動官網完成登錄，美元活存新資金可享加碼最高 0.78% 優惠年利率，新開戶且加入渣打優先理財，再享額外加碼 0.3% 優惠年利率，透過線上換匯金額達新台幣 48 萬元，還可額外加碼 0.1% 優惠年利率，合計最高加碼 1.18%。

至於偏好新台幣活存者則可選擇「虎利 HIGH」，即日起至 4 月 20 日止，在活動官網完成登錄，新台幣新資金可享加碼最高至 0.75% 優惠年利率，全新加入渣打優先理財，再享額外加碼 0.2% 優惠年利率，透過線上換匯金額達新台幣 48 萬元，可額外加碼 0.1% 年利率，合計最高可享 1.05% 優惠年利率。