勇渡大通膨時代！閉著眼睛也能操作的簡單理財術

許多人每天盯盤拚短線、頻繁地殺進殺出，才發現自己成為市場韭菜，耗費時間精力累到不行，投資報酬卻是白忙一場，陷入賺小賠多的惡性循環。2022 年投資網民們的心態似乎開始改變了，觀察各大論壇及群組，發現最近熱烈討論的話題就是：「存股是什麼？」、「什麼人適合存股？」、「存股如何操作？」，剛好也是本篇文章想讓大家瞭解的重點。

圖：鉅亨網特別企劃

「存」這個字顧名思義，時間上跟短線進出非常不同，投資期間就要拉長到 3、5 年以上。存股基本上就是尋找優質龍頭企業，長期持有、持續擴大投資部位，參與公司未來的營運獲利，以股票股利創造被動收入，有些人喜歡存股領股息，為退休做準備，或作為日常生活的現金流，享受長期存股所帶來的豐厚好處。

投資不投機，存股抗通膨！

大家可能會心想，既然要存當然就直接存錢就好，為什麼要存股呢？這 10 年間銀行 1 年期定期儲蓄 (固定利率) 約在 1.07%∼1.38% 之間，利息收入幾乎都被通膨巨獸吃光光，對比銀行利率長期低落，但存股的殖利率平均可達 4% 以上，尤其市場行情波動劇烈，2022 年操作難度更會提高許多，想在火中取栗極為不易，長抱穩健配息的股票，讓股利穩穩進帳，絕對是比銀行定存「報酬率更高」的選擇。

但究竟要如何存股呢？可以選擇「定額」購入或「定股」購入。定期定額與定期定股最大的差異在於：定期定股是鎖定固定股數進行存股投資，所以當股價成長時，投資所需的準備金，會隨著股價增長而墊高；而定期定額則是鎖定固定投資金額，進行規律性的投資習慣。兩者增加股數的方式不一樣，取決於自己手上可投資活用的資金，當然最終資產累計的結果，也有大不相同。

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如果你無法隨時注意市場盤勢，這裡所謂的「無法隨時注意市場盤勢」，除了是因為上班時間與股市開盤時間衝突以外，還有一個原因是「不知道要注意什麼」。適合以存股為主的投資人，會有以下這些特性：首先是，你不喜歡盯盤或無法盯盤，做不到追低殺高的高風險投資，在等待股價反映企業價值的期間，還有股利可領，讓投入的本金在等待收割時，還有現金流的貢獻；或是你想要定期儲蓄，但又不想只苦領銀行的微薄利息，可是每月能投入的資金又有限，想要創造被動收入，渴望擺脫單薪族。如果你是屬於上述這樣的人，非常推薦你可以考慮開始存股！

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存股可以提早退休？必懂兩大觀念要先知道！

如果每個月有 5000 元想存，或是手上有 20 萬閒置資金，放在「存股」是很不錯的選擇，但是長期投資就一定能賺到錢嗎？把存股當存錢，真的可行嗎？若你現在想要開始存股，有二大觀念必須要先知道！首先存股是走長期的投資規劃，所以必須制訂好明確的收益目標，用報酬率去換算投資期間可達到的被動收入有多少錢，例如你想要存 10 年，那你要先推算出這 10 年的存股投報率，列出明確的存股計劃，才能督促自己按照紀律執行，並定期檢視及改善投資佈局。

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第二個觀念是資產活化術，這個其實是企業常見的使用方式，但也可以套用在一般投資人身上。當自身的活動資金有限時，可先精算還款能力來執行資產活化，透過了解股票質押、房屋增貸或是小額信貸來增加可投資金額，以優質龍頭股的高股利來支付貸款利息，同時穩穩享受股價的成長。

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現在才開始存股，來得及嗎？

前面說了許多關鍵的投資觀念，你可能還是會想問，「存股」真的可行嗎？下列也幫大家試算範例：

例：現在年齡：28 歲，想要退休的年齡為：65 歲，預估自己壽命為：90 歲，目前沒有存款，但退休後想要保持月開銷有 5 萬元的生活費，從現在開始存款。

5 萬元 x 12 個月 x 25 年 = 1500 萬元 → 總退休金

1500 萬元 / 37 年 / 12 個月＝33,784 元

看到上面的計算方式，我相信大家一定很有壓力，加上現在面臨通膨持續上升的時代，單純「存錢」儲蓄就能好好過生活嗎？依照自己實際狀況按一下計算機心中自有答案，所以一定要靠投資理財來「錢滾錢、利滾利」，採取買進並持有的策略，注重持續的現金流入，將收入繼續放大，才不用害怕將來生的生活受到影響。所以我們也做了個比較圖表給大家有感觸一點。我們預設的時間年齡都相同，只是加了「投資報酬率 7%」進去計算，看到這我相信大家可以一目了然知道投資理財的好處吧！

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想要開始存股的你，恭喜終於踏出第一步！市場上券商很多，要怎麼無腦選擇最好？建議大家可以考慮永豐金證券的「豐存股」平台，一站式的台、美股投資情報，方便掌握市場的波動關聯，各產業的龍頭股均可申購存股，台、美股手續費的優惠也非常吸引人，扣款日期可自選、彈性多。台股最低申購金額 100 元，美股最低申購金額 100 美元，門檻低、好入場，現在新開戶還有多項好禮，交易每月也有好禮抽，動動你的小指頭，點擊下方連結了解更多！

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