〈貴金屬盤後〉前一日大漲後 黃金小歇收低 站穩腳跟等候Fed會議

在前一日經歷 12 月以來最大單日上漲程度並登上 2 個月來最高點後，黃金期貨價格週四 (20 日) 小幅收低。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示：「黃金終於站穩了腳跟，這主要是我們所處的通膨環境，以及近期美元疲軟。雖然公債殖利率不斷上升，肯定會持續壓抑價格漲勢，但這改變不了此一事實，即相對強度明顯增加，是自 2021 年春末價格飆漲以來未見的水準。」

他認為，「現在最大的問題是黃金能否保持並創下新高。我認為可以，尤其是如果美國無法搞清楚如何解決新冠疫情造成的供應鏈困境。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 60 美分或不到 0.1%，收每盎司 1842.60 美元，前一日該期貨上漲 1.7%。

根據 FactSet 的數據，週三的上漲為交易最活躍契約自 11 月 19 日以來最高收盤價，也是 12 月以來最大單日上漲程度。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 48 美分或近 2%，收每盎司 24.716 美元，創 11 月 19 日以降最高收盤價。前一日漲近 3.2%。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示：「通膨擔憂加劇，促使交易者和投資者做出相應反應，其中一個反應就是買進硬資產作為通膨避險工具，包括黃金和白銀。」

近期美元走疲以及美國公債殖利率回落，黃金迎來了近期漲勢，但週四美元上漲且股市反彈，可能導致避險黃金小幅下跌。

10 年期美國公債殖利率小升至 1.837% 左右，而 ICE 美元指數上升 0.2%，均不利不孳息且美元計價的黃金。

券商 XM 高階投資分析師 Marios Hadjikyriacos 報告中寫道：「黃金昨日突破 1830 美元，登上 2 個月高點，充分利用了實際利率和美元小幅的回調。這是想要走高的市場的吶喊，因為本週殖利率雖然飆升，但黃金幾乎沒有受到任何損害。」

Fed 將於 1 月 25 日至 26 日召開 FOMC 會議，預計會為一連串的升息活動鋪路，分析師認為這最終可能嚴重影響黃金的長期展望。

Kitco 的 Wyckoff 表示，週四的美國經濟報告對金屬沒有太大影響。

上週美國請領失業救濟人數激增 5.5 萬人，達 28.6 萬人，創 3 個月高點。另外，費城 Fed 的製造業狀況指數 1 月上升 8 點至 23.2，表明即使 Omicron 疫情爆發，企業仍在成長。

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格上漲 2.2%，收每盎司 1050.80 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格上漲近 3.3%，收每盎司 2073.70 美元，本週迄今漲近 10%。

3 月交割的銅期貨價格上漲 2.5%，收每磅 4.583 美元。

Libertas 的 Koos 表示：「本週鈀金價格的大幅上漲令人鼓舞，不只是鈀金多頭開心，這也證明了全球汽車市場供應鏈的瓶頸可能正在開始緩解，以鈀金的價格走勢來看，我們今年可望看到汽車出現『通縮』。」