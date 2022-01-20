〈貴金屬盤後〉美元、美股走低 美債殖利率可能見頂 黃金登2個月高點

黃金期貨價格週三 (19 日) 上漲至 2 個月來最高點，4 個交易日來首次收高。

黃金上漲之際，美元走軟，美國公債殖利率大升後已下降，有助於提升市場對黃金的投資興趣。

Altavest 的執行合夥人 Michael Armbruster 表示，未來 6 個月可能更看漲黃金，因為美國經濟開始減速。

「有鑑於美國公債殖利率一直走高，黃金的價格走勢也尤其看漲，我們認為美國公債殖利率可能就快見頂，如果我們預料正確，這可能會推升金價邁向 2000 美元或更高。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 30.80 美元或 1.7%，收每盎司 1843.20 美元，此前 3 個交易日均收低。

根據 FactSet 的數據，此為交易最活躍契約自 11 月 19 日以來最高收盤價，也是 12 月以來最大單日上漲程度。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 74 美分或近 3.2%，收每盎司 24.231 美元，創 11 月 22 日以降最高收盤價。

白銀本週漲幅可望超過 5%，黃金本週迄今已上漲 1.4%。

10 年期公債殖利率近期上升至接近 1.90%，削減了貴金屬的市場興趣，但週三該殖利率回落至 1.829%。

策略師表示，美股大跌和美元走疲有助於緩解黃金部分跌勢。ICE 美元指數週三下跌 0.2%，但本週上漲 0.4%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 每日報告中寫道：「股市高波動性和大跌某程度上縮減了黃金的下跌幅度。」道指、S&P 500 指數和納斯達克綜合指數本週和本月迄今均大幅走低。

Fed 一連串升息的前景已對黃金造成嚴重的負面衝擊，因為升息會削減不孳息且美元計價的黃金和白銀對市場的吸引力。Fed 將於 1 月 25 日至 26 日召開 FOMC 會議。

然而，OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 認為，「考量今年升息次數可能會多於市場已經在價格上反映的程度，或許會看到交易者進行一些通膨避險，因為這些交易者認為各國央行做的還不足以讓通膨下降。」黃金向來被當作對抗通膨的避險工具。

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格上漲 5%，收每盎司 1028.40 美元。

3 月交割的鈀金期貨價格上漲近 5.5%，收每盎司 2008.40 美元。

3 月交割的銅期貨價格上漲 2%，收每磅 4.47 美元。

Metals Focus 週三發布報告，預期今年鉑族金屬總需求將增長 11%，達到 1280 萬盎司，較 2021 年增加 120 萬盎司，係因汽車製造業將有所改善，且主要市場的碳排放法規將更加嚴格，推動了需求成長。

