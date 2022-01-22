〈貴金屬盤後〉黃金連2日下跌 但連2週收高

黃金期貨價格週五 (21 日) 再次收低，自本週初登上的 2 個月高點又遠了一步，但本週仍連續第二週上漲。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，黃金走跌是在全體資產類別都出現大量獲利了結後出現，「機構法人正努力護住各方向或各倉位的收益，因此今早自高成長股流向避險黃金的轉動受阻。」

「我們可能全面進入更動盪的市場，黃金會獲得良好支撐，但也會看到更高的波動性。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 10.80 美元或 0.6%，收每盎司 1831.80 美元，本週上漲 0.8%。

黃金週三創下 2 個月來最高收盤價。

Zaner 週五分析報告：「本週初貴金屬可能就因超買以及一些修正行動而大漲，我們將其歸因於避險心理，不僅俄羅斯與世界其他地區的緊張局勢削弱市場情緒，美國企業獲利似乎也失去提振股市的能力，且高漲的原油價格也已大幅回調。」

3 月交割的白銀期貨價格下跌 40 美分或 1.6%，收每盎司 24.32 美元，本周仍有 6.1% 漲幅，為去年 5 月以來最大單週漲幅。

週四白銀創 11 月 19 日以降最高收盤價。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，「雖然黃金自最高水準下滑，但仍是連續第二週收高，表明在通膨激增下投資者尋求避險，以及全球股市和加密貨幣的過度冒險行動已經結束。」

全球股市遭拋售、通膨上升、Fed 有意讓寬鬆政策退場，這些前景讓投資者擔憂加劇，有利於資金流向避險。

策略師表示，這種不確定的背景短期內有利於黃金，但升息和公債殖利率最終上升的前景恐不利黃金。

Fed 將於 1 月 25 日至 26 日召開 FOMC 會議，預計會為一連串的升息活動鋪路，分析師認為這最終可能嚴重影響黃金的長期展望。

儘管如此，Razaqzada 認為，黃金期貨價格已經反映了大部分的黃金下跌動能，令黃金在近期之前一直難以達到並守住關鍵技術水準 1800 美元。

「我認為市場已經消化了 Fed 的鷹派會議，黃金也能夠擺脫公債殖利率近期走強的影響，因此，突破當前趨堅的可能性應該不會太令人訝異。」ThinkMarkets 分析師寫道。

「Fed 如果討論加速緊縮週期的前景，將更有利黃金。」

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