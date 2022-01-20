富采旗下隆達ToF 3D感測應用報佳音 打入歐美車廠

LED 龍頭廠富采投控 (3714-TW) 旗下隆達擴大 ToF 3D 感測應用場域布局，已打入歐美車廠 VCSEL 供應鏈，順利量產交貨，並與國際 VCSEL 晶片大廠合作，加速開發高功率 VCSEL 產品，未來將透過高階雷射感測產品，搶攻新能源車市場商機。

隆達指出，高效率 PV88Q VCSEL 系列產品環境耐受度極高 (-40°C~125°C) ，符合嚴格的車用環境標準，也可滿足客戶不同產品設計需求，適用於車內駕駛監控系統 (DMS)、進階駕駛輔助系統 (ADAS) 及車內中控的 3D 手勢辨識應用，幫助駕駛提高行車安全、升級用戶體驗。

隆達也透過 Mini LED 車用面板，搶進車用市場，在汽車導航 Mini LED 面板方面，已有許多客戶進入設計導入階段，雖然車用產品認證期較長，不過，隆達下半年可望交貨給車用面板供應商，佈局將陸續發酵。

而富采旗下另一家子公司晶電也傳出捷報，晶電積極投入短波紅外線 LED(SWIR) 技術開發，產品通過相關認證，也陸續導入穿戴式健康偵測相關產品中；其中，1300nm 產品發光功率更達 25mW，相較於市場其他產品高出 28%，為世界第一的 SWIR LED。

