蘋果甜 富采Q3純益大增85% 每股賺1.91元

富采 (3714-TW) 今 (10) 日公告第三季財報，在蘋果新品拉貨升溫下，單季純益 12.96 億元，較上季大增 85%，每股純益 1.91 元，前三季每股已賺 2.56 元。

富采第三季營收 103.29 億元，季增 10.3%，毛利率 24.78%，季增 2.03 個百分點，營益率 10.22%，季增 3.44 個百分點；稅後純益 12.96 億元，季增 85.14%，每股純益 1.91 元。

富采前三季營收 265.72 億元，毛利率 21.18%，營益率 5.12%；稅後純益 17.37 億元，每股純益 2.56 元。

蘋果第五代 12.9 吋 iPad Pro 首度導入 Mini LED 面板，每台採用超過 1 萬顆 Mini LED，隨著 iPad 拉貨動能升溫，富采第二季以來營收逐月創高，單季營運轉盈，上半年也同步轉正，EPS 為 0.65 元。

在蘋單挹注下，富采第三季營收首度衝破百億元大關，隨著新品 MacBook Pro 放量出貨，採用的 Mini LED 顆粒數也將較 iPad Pro 產品大幅增加，產品毛利也大幅優於傳統 LED 晶粒，將顯著推升富采獲利動能。

富采表示，目前大客戶拉貨進度均維持先前預期。因應客戶需求，富采計畫第四季到明年首季，擴充 2 成 Mini LED 產能，明年透過移轉中國 LED 產能，全年目標擴產幅度上看 5 成。