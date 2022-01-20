〈外銷訂單〉12月679億美元連二十二紅 Q4、全年同寫新高

經濟部統計處今 (20) 日公布去年 12 月外銷訂單，在供應鏈缺料狀況緩解、新興科技應用需求強勁，加上國際原物料價格續居高檔，單月外銷訂單再度改寫新高，達 679 億美元，月增 3.7%、年增 12.1%，連二十二紅，去年第四季、全年外銷訂單則各達 1925 億美元、6741.3 億美元，單月、單季、全年皆改寫新猷。

統計處指出，第四季外銷訂單達約 1925 億美元，季增 12.1%、年增 13.3%，為單季首度突破 1900 億美元大關，改寫單季新高，累計去年全年外銷訂單達 6741.3 億美元、年增 26.3%，同創歷年新高。

按貨品別觀察，統計處指出，受惠 5G、高效能運算、車用電子等商機持續，加上筆電、手機、網通產品；顯示卡等需求熱絡，12 月資訊通信、電子產品接單分別達 216.4 億美元、216.5 億美元，年增 12.7%、12.2%，雙創歷年同期新高。

光學器材同樣在商用、工控、醫療等面板需求熱絡，加上背光模組接單續增下，抵銷部分大尺寸電視面板價格走跌，12 月訂單金額達 27.3 億美元、年增 7.4%，為連 19 個月正成長。

傳統貨品方面，統計處表示，隨著全球景氣回溫，加上原材物料價格續居高檔，主要接單貨品仍價量齊揚，基本金屬、塑橡膠製品、化學品，年增幅分別達 24.9%、12.9%、19.1%，維持雙位數成長，僅機械業則受中國經濟成長放緩，廠商設備投資轉趨保守，加上比較基數較高，年減 1.4%。

經濟部統計處處長黃于玲表示，去年全球深陷疫情紛擾，但隨著疫苗問世、施打率提高、各國實施振興經濟措施，推升全球景氣復甦動能，各項產品價量齊揚，也讓全年外銷接單衝上歷史新高，達 6741.3 億美元、年增 26.3%。