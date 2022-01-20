電子續疲、傳產撐盤 台股量縮小跌9點收18218點

市場關注聯準會升息步調，使得美股周三續疲，台股今 (20) 日受到電子、金融走弱的拖累，指數一度跌百點，回測 18100 點關卡，不過，航運、鋼鐵等傳產回穩，一度帶動指數翻紅，終場仍小跌 9.18 點，收在 18218.28 點，成交值 2383.88 億元。

櫃買指數終場小漲 0.03%，收在 222.11 點，成交值 573.08 億元。上市櫃成交值合計 2956.96 億元。

台積電今天仍有壓，盤中一度跌至 646 元，午盤低接買盤出籠後，一度帶動股價翻揚，終場小跌收 651 元；聯發科開高走低，最低來到 1070 元，終場跌近 1%，收 1090 元；國巨、大立光、矽力 - KY 等電子指標股普遍走弱；不過，聯電獲得買盤青睞，上漲逾 1%，收 63.5 元。

三星顯示器原定今年底退出 LCD 市場，但據傳該公司考慮把時間提前到 6 月，以加速 OLED 市場布局，未來將向京東方、面板雙虎採購更多較低價的 LCD 面板，帶動面板股走勢，友達、群創均上漲逾 2%，彩晶收漲近 4%。

隨著現今 PMIC(電源管理 IC) 持續缺貨，力智看好今年營運可望再創高，資金今天積極卡位，盤中直奔 983 元漲停價位，創歷史新高，有望挑戰千金股行列。高價股今天漲跌互見，其中以 AES-KY、世芯 - KY 較為強勢。