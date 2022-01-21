〈台股盤前〉費半重挫電子股承壓 資金退潮量縮拚重返月線

台股昨 (20) 日震盪劇烈，最後一盤壓低台積電，摜壓指數翻黑下跌 9.18 點、收 18218.28 點。法人指出，美股周四持續下挫，費半更重挫超過 3%，台股今 (21) 日電子股恐面臨沉重壓力，在封關前夕資金退潮下，成交量持續萎縮，拚重返月線。

美參議院投票通過推進反壟斷法案，科技股急轉直下，回吐早盤漲幅，四大指數周四全盤皆墨，道瓊暴跌超過 300 點，那斯達克指數也下跌 186 點，費半重挫 3.25 %，台積電 ADR 跌逾 2%。

據經濟部統計處昨日公布去年 12 月外銷訂單金額為 679 億美元，創歷年單月新高，年增 12.1%，拿下連 22 紅。2021 年全年訂單成績更亮眼，全年接單總額達 6,741.3 億美元，創歷史新高，年增 26.3%，是 16 年來最大增幅。

近期本土疫情升溫，不過，行政院長蘇貞昌昨日受訪強調，目前還沒有要升到三級警戒的計畫與打算，並呼籲國人儘快施打疫苗，加強防疫。

受惠 2021 年全球股債市轉佳，券商保險業吃獲利大補丸、銀行業也擺脫呆帳提存陰霾，使 2021 年全年金融三業狂賺 9,365.97 億元，創史上新高，年增 38.7%，離破兆元僅咫尺之遙，其中保險業狂賺 4,111 億元，首度超越銀行業。

法人指出，美股反映聯準會將加速升息並提前縮表，壓抑科技股表現，台股下周三將封關，加上丙種資金昨日起關帳，台股在人氣退場下，成交量萎縮，預期法人調節將在本周告段落，封關前台股有機會回到 18500 點附近。

