中鋼2月盤價再降1.62% 估鋼價農曆年後回穩求升

中鋼 (2002-TW) 今 (14) 日開出 2 月盤價，如市場預期開出平低盤，平均調降 1.62%，連三月走跌；不過，中鋼認為，目前除了煉鋼原料成本持穩高檔外、供給端粗鋼減產成效明顯，預期鋼價在供需重塑後築底完成並蓄積反彈動能，農曆年節後可望回穩求升。

中鋼表示，2 月考量國內下游用鋼業者以加工外銷為主，但目前塞港、供應鏈瓶頸問題尚未改善、庫存回堵產銷營運，加上 Omicron 新型變種病毒干擾、新台幣升值不利出口等因素，因此內銷月盤調降，並持續搭配多元配套方案，協助客戶穩健接單。

不過，展望鋼市後續走勢，中鋼認為，目前寶武、鞍本兩大主力鋼廠 2 月份盤價連續兩個月持平，歐洲的鋼廠提貨報價以及流通行情也反映環保成本以及需求回升調漲，顯示國際鋼價有強烈止跌跡象。

供給面來看，中國持續加大減產力道，今年粗鋼產量估將下滑外，韓國 POSCO 鋼廠加強落實減碳政策，去年底決定永久關閉浦項 1 號高爐，光陽 4 號高爐也在今年上半年將進行 4 個月歲修，預期未來鋼鐵供應緊俏格局不變。

此外，煉鋼原料供給同樣受到氣候以及國家政策等影響，冶金煤、鐵礦砂供給均下滑，進而推升價格不斷攀高，整體煉鋼成本恐易升難降，也可望支撐年後鋼價走勢。