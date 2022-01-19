PC需求高於預期 花旗分析師上調英特爾股價至58美元

據報導，投資銀行花旗集團 (Citigroup) 表示，由於個人電腦 (PC) 的需求遠高於預期，英特爾 (INTC-US) 的後市看好，將該公司目標價上調至 58 美元。

花旗集團分析師 Christopher Danely 在報告中比少，看好英特爾未來幾週內的股價走勢，將該公司目標價從 52 美元上調至 58 美元。儘管股價仍有上漲空間，該分析師仍維持對英特爾「中性」的評級，稱英特爾仍需趕上競爭對手，才能實現長期穩健的成長。

「受惠於近期企業購機需求激增，帶動 PC 訂單成長，將有助於拉升英特爾在 2021 年第四季和 2022 年第一季的業績表現。」Danely 說道。Danely 也將英特爾在 2021 財年的營收預估從 735 億美元上調至 737 億美元。

英特爾股價週二 (18 日) 收跌 1.69% 至 54.76 美元。調查顯示，在 40 位分析師中，有 20 位給予英特爾「中性」評級，11 位給予「增持」評級，9 位給予「賣出」評級。

Northland Capital Markets 分析師 Gus Richard 先前也上調英特爾評等，並將目標價調升至每股 62 美元。

截至 2021 年 9 月的九個月內，英特爾 PC 業務營收約 303.8 億美元，2020 年則淨賺 400.6 億美元。

英特爾 PC 部門負責人 Gregory Bryant 將於本月底離職，該業務占英特爾營收一半以上。Bryant 是英特爾老將，1992 年任職至今，先前才在美國消費性電子展 (CES) 線上展示英特爾新產品。