Gogoro換電平台新運用 攜手台電開發儲能電網技術

電動機車大廠 Gogoro 今 (26) 日宣布，與台電合作開發「分散式儲能系統回輸電網」技術，未來當電網有需求時，Gogoro Network 電池交換站可隨時接受調度，將站中智慧電池內所儲存的電能回饋至台電電網，成為全球第一個完成「低壓 分散式 電池交換能源網路 雙向饋電技術」驗證的電池交換平台。

義電智慧能源 (Enel X) 也與 Gogoro 合作，整合智慧電池交換設備，並參與台電電力交易平台輔助服務。

Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森指出，Gogoro Network 兼具 AI 人工智慧、機器學習等先進技術，創建新一代智慧電池交換平台，目前 Gogoro Network 管理的智慧電池，預計至年底前總容量將可達 1.3 GWh。

陸學森期許，透過與台電和義電智慧能源的共同合作，除了實現電網平衡，也可讓智慧電池交換平台成為電網中不可或缺的儲能設施。

台電董事長楊偉甫表示，此次 Gogoro 與台電綜合研究所合作研究，將有助台電打造分散式儲能的虛擬電廠，也期盼共創強化電網穩定和創造電力交易新商業模式。

Gogoro Network 目前管理超過 85 萬顆智慧電池，預計在今年底，將於全台佈建超過 10,750 個電池交換機櫃，總電池容量將高達 1.3 GWh，足以提供台北市運行 43 分鐘的電力需求。