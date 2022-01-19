績效好威！統一投信囊括7檔冠亞軍基金 還享終身零手續費

統一投信股票團隊 2021 年交出亮麗報酬，在國內外五大基金類型，有 7 檔基金奪下年度績效冠亞軍，驗證了「好的團隊是百花齊放，不會一枝獨秀」。2022 年進入美國啟動升息及縮減資產負債表的階段，股市由浮濫資金推動的單邊向上已結束，將轉為指數大箱型震盪、個股依業績表現的格局，主動基金藉由團隊專業研究及選股操作，積極創造超額報酬，建議投資人持續透過績優團隊好基金，定期定額來參與景氣回春的基本面行情。

統一投信不只提供投資人績優好基金，更進一步幫投資人降低初始成本，即日起線上申購統一全系列基金，可享定期定額 / 日日扣「終身０手續費」，線上開戶成功再送紅利「2,000 點」，紅利可用以折抵單筆申購手續費，優惠活動至 2022/3/31。

新春優惠活動也可以和其他常態活動並用，例如已經是統一投信客戶的 A 先生推薦親友開戶，開戶成功後，兩人都可獲得紅利 1,000 點，若 A 先生推薦滿 5 人，不但可累積獲得 5,000 點、還再加贈 3,000 點，總共可獲得紅利 8,000 點。

盤點統一投信 2021 年度成績，台股基金方面，台股加權指數年度漲幅 23.66%，統一旗下九檔台股基金繳出平均 58.77% 的好績效，其中，統一黑馬基金在國內一般股票型 1 年期績效 82.16%，排名第一，遠優於同類平均 42.9%。統一奔騰基金在國內科技股票型 1 年期以 86.55% 拿下亞軍。這兩檔基金不只短期亮眼，三年、五年的累積報酬同樣都是名列前茅。

海外股票基金方面，2021 年度全球一般股票型冠亞軍皆由統一投信包辦，統一全球智聯網 AIoT 基金以 27.84% 排名第一，這檔基金成立二年以來，始終維持著領先同業的表現，是相當銳利的新秀基金。成立較久的統一全球新科技基金以 26.39% 緊跟在後，差距微小，拉長到 3 年期，累積報酬率 198.99% 排名第一，是同類型平均 57.62% 的三倍之多，老大哥的領跑地位相當超前。這兩檔基金都是全球布局、聚焦科技股，投資風格及區域比重不同，喜好 A 股者可選擇中國比重較高的統一全球智聯網 AIoT 基金，偏愛美股的可選擇統一全球新科技基金。

大中華股票型 2021 年因 A 股疲弱令不少人失望，此類型基金全體平均報酬負 5.7%，然而，在逆風中，統一投信兩檔基金卻還是交出二成以上的正報酬，主要依靠選股操作得宜，統一大中華中小基金 1 年績效 27.66% 排名第一、統一強漢基金 22.08% 排名第二，兩檔基金中長期累積報酬率同樣都是排名在前。

至於亞洲股票型基金的 1 年、2 年、3 年冠軍則是由統一新亞洲科技能源基金全拿，1 年報酬率 29.61% 遠勝同型平均的 1.61%，2 年與 3 年都有翻倍表現，這檔基金主要聚焦中、台、日、韓等東北亞國家，主題鮮明，鎖定新科技、新能源趨勢，也是值得長期投資的好基金。