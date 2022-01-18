歐買尬去年10、11月EPS 0.45元

歐買尬 (3687-TW) 今 (18) 日公告自結數，去年 11 月純益 792 萬元，年增 49%，每股純益 0.27 元，去年 10 月、11 月累計每股純益達 0.45 元。

歐買尬去年 11 月營收 1.46 億元，年增 30%，稅前盈餘 3639 萬元，年增 51%。去年 10 月、11 月累計營收 2.69 億元，年增 26%，稅前盈餘 6360 萬元，年增 49%；稅後純益 1324 萬元，年增 28%，每股純益 0.45 元。

歐買尬旗下歐付寶 (6878-TW) 去年第四季成為第一家完成公發程序的電子支付機構，預計今年第一季登錄興櫃，其業務包括儲值、轉帳、行動支付、跨境代收等，為台灣首家取得電支執照業者。

歐付寶成立於 2011 年，歐買尬持股 36.18%，全球第五大 POS 品牌廠振樺電 (8114-TW) 也是股東之一，其他法人股東包括國票創投、兆豐創投、玉山創投、台達資本等等。

除歐付寶外，歐買尬轉投資持股 31.68% 的綠界科技 (6763-TW)，也是旗下一大小金雞，目前為第三方支付龍頭廠，2021 年金流規模突破已 750 億元，較 2020 年的 600 億元大幅成長；去年前三季每股純益為 16.27 元，已通過上櫃審議，近期將正式轉上櫃。

而在遊戲本業方面，歐買尬持續遊戲代理營運業務，也切入 NFT 領域，推出《LUNA Online》NFT 收藏並在 OpenSea 平台交易。歐買尬表示，持續規畫 NFT 產品，在遊戲方面應用不會缺席。