【台股龍捲風】台積電10月營收月減年增 元宇宙噴翻天 歐買尬也漲停

特斯拉馬斯克提議出售股份消息發酵，周一大跌近 5% 之後，周二崩跌近 12%，是去年 9 月以來最大連兩日跌幅，市值共蒸發 1990 億美元，影響美股同步高檔回弱。台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 10 月營收 1345.39 億元，受缺料干擾客戶拉貨，營收月減 11.9%，年增 12.8%，仍為歷史第四高；前 10 月營收 1 兆 2837.65 億元，年增 17%。若從財測數字推算， 11、12 月單月營收仍有機會再衝破 1500 億元、續創高，這樣就會營造出營收續增的格局 (這是可以預見的)，加權在日 KD 持續黃金交叉下，完全不鳥美股回檔及周選擇權結算，尾盤還能再收小紅，所幸 OTC 還未日 KD 黃金交叉，還不至於全面噴出，大家都還有上車機會。

外資買超 0.29 億元，投信買超 10.37 億元，自營商買超 5.33 億元，法人買超縮手！週五大漲過後，指數連 4 紅，漲幅似乎有收斂趨勢，行情要跌了嗎? 永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股道瓊、NASDAQ 、費半週 KD 已出現黃金交叉，已是「波段多」，短線日 KD 有彎頭的趨勢，會有漲多回檔的賣壓，但震盪後還是要站在買方！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/O3Oy-F24Yhg

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)、台驊投 (2636-TW) 漲多回檔囉，其中長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 仍在季線之上，似乎在等萬海 (2615-TW)、台驊投 (2636-TW) 表態，期待各位水手們能趕快解套，甚至大賺錢，共襄盛舉本波行情！有需要幫忙的人可來我 TG：https://t.me/imoney168

過去一再強調矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW ) 、愛普 (6531-TW )、 凌陽 (2401-TW)、世芯 (3661-TW ) 等，這族群就是台積電漲價直接受惠股，很明顯在台積電公布高雄設廠過後，智原 (3035-TW ) 開始發動了，目前券資比仍有 49.63%，今天就要看投信有沒有進來買囉。

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：

電池股的美琪瑪 (4721-TW) 、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 先前請大家獲利先出，今天利用 TESLA 大跌，竟留出下影線，配合者上升月線的防守，是洗盤成功？還是迴光返照？今晚就看是否投信有接回，再多看一天吧。

接下第三代半導體：漢磊 (3707-TW) 上周全出後，本波最低跌到 139.5 元，也是觀察今晚投信籌碼再說！接者就是印證「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，續跌，也還不急著接回。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW 漲停)、威盛 (2388-TW) 漲停、位速 (3508-TW) 漲停、鈺創 (5351-TW) 大漲、揚明光 (3504-TW) 小漲、中光電 (5371-TW) 漲停！這族群還是強，相關概念股，放在 FB。

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而有來拿「低軌衛星」資料的人，上週就是媒體爭相報導的重點股: 表格的第 3 檔就是昇達科 (3491-TW) 已飆到 159.5 元了，其他的康舒 (6282-TW) 大漲，公準 (3178-TW)、台揚 (2314-TW)、昇貿 (3305-TW)、騰輝 (6672-TW) 翰荃 (8103-TW)、系統電 (5309-TW)、啟碁 (6285-TW)、仲琦 (2419-TW)、金寶 (2312-TW)，也持續看好，另 PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 震盪壓回量縮就是機會！今天全訊 (5222-TW) 已率先漲停囉！

而近期隨者 5G、TESLA、元宇宙等題材，大家賺翻了，那還有沒有新族群是有機會的，請大家不妨留意「網通概念股」，上周末，筆者已整理相關概念股表格放在我們的 FB 或及 TG 中！有加入的人，今天是不是耀登 (3138-TW 漲停) 芮特 (6514-TW) 大漲

今日指數雖小漲 18 點，但元宇宙漲翻天，連歐買尬 (3687-TW) 都拉漲停，明天雙 11 可留意東森 (2614-TW) 網家 (8044-TW) 的後勢喔

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