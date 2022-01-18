日本疫情嚴峻 單日新增確診衝破3萬大關

據日本《富士新聞網》(FNN) 在週二 (18 日) 傍晚的最新報導，日本國內的 COVID-19 單日新增確診首度突破 3 萬人大關，創下歷史新高；截至日本時間 18 日下午 5:15，日本的單日新增確診案例已累計到 30941 人。日本過去的 COVID-19 單日新增確診紀錄，是 2021 年 8 月 20 日的 25990 人。

東京都 18 日的 COVID-19 單日新增確診案例有 5185 人，創下週二的單日新高紀錄。

於截稿前，日本有 16 府縣的單日新增確診創下新高，分別為大阪府的 5396 人、兵庫縣的 1645 人、京都府的 1024 人、福岡縣的 1338 人、滋賀縣的 403 人、群馬縣的 375 人、長野縣的 304 人、長崎縣的 290 人、愛媛縣的 237 人、佐賀縣的 222 人、和歌山縣的 196 人、島根縣的 157 人、山梨縣的 153 人、香川縣的 120 人、宮崎縣的 160 人，以及鳥取縣的 71 人。

另根據《日本放送協會》(NHK)18 日傍晚報導，日本政府截至目前已收到來自 13 個都縣的請求，希望能適用「防止蔓延等重點措施」，當中也包含首都圈的 1 都 3 縣 (東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣) 在內。