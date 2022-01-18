去年熱門股前三名由晶圓雙雄、長榮拿下

永豐金證券運用大數據分析 2021 年客戶交易數據，今 (18) 日統計出去年五大熱門題材和個股人氣綜合排名，由聯電 (2303-TW)、長榮 (2603-TW) 和台積電 (2330-TW) 拿下前 3 名，交易人數均超過 9 萬人，而半導體、航海王、電動車、元宇宙和 ESG 為最熱投資題材。

永豐金證券表示，據數據分析，前 3 大個股參與的交易人數都超過 9 萬人，以聯電交易人數超過 98000 人奪冠，2 至 10 名依序為長榮、台積電、中鋼 (2002-TW)、群創 (3481-TW)、陽明 (2609-TW)、友達 (2409-TW)、華航 (2610-TW)、鴻海 (2317-TW) 和長榮航 (2618-TW)。

而五大熱門題材分別為半導體、航海王、電動車、元宇宙、ESG，2 月由半導體領漲，接著航海王 4 月起揚帆，航運類股指數全年漲幅高達 157.64%，6 月受惠於美國拜登政策的電動車題材發威，8 月起則由永續投資 ESG 成為主題，10 月再由科技巨頭紛紛搶進的元宇宙新世界創造話題。

為協助客戶更了解自己的投資行為，永豐金證券旗下數據分析團隊打造「跟風潮股」功能，透過交易次數、交易總股數、最常關注個股、交易種類等多維度交叉分析，為每一位客戶進行 2021 年投資歷程回顧解析，在投資人更了解自己後，協助其更有效打造 2022 年的投資策略。