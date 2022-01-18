寒冬送暖 彰銀攜手華山愛心年菜送到家

寒冬送暖，彰化銀行攜手華山基金會舉辦「愛老人 愛團圓」公益活動，17 日在迪化街十連棟舉辦「愛老 + 1 年味小學堂」，陪伴老寶貝走進時光隧道，手作紅龜粿及寫春聯等活動重溫古早年味，董事長凌忠媛並宣布贊助 100 萬元、認捐年菜，在農曆年前出動志工，把愛心年菜送到家。

凌忠嫄表示，彰銀長期關注弱勢長者，透過第一線服務，深切瞭解獨居長者的需求、社區守望相助和長期照顧資源的重要，在得知在新冠疫情衝擊下，社福團體面臨募款不足及在疫情中服務的種種問題與考驗，自去 (110) 年起加碼認捐年菜，希望拋磚引玉，邀請大家從捐助一份年菜開始，用愛溫暖長輩的心。

華山基金會 19 年來傳承愛心年菜關懷行動，儘管有疫情也不減溫情，這次「愛老人 愛團圓」公益活動，為了助老團圓過好年，特別舉辦「愛老 + 1 年味小學堂」，由彰銀董事長凌忠嫄、總經理周朝崇與華山基金會副秘書長李秀娟陪長輩一起製作象徵長壽、吉祥的紅龜粿，玩迎春抱福傳球遊戲，同時與書畫家周于翔先生手寫祈福春聯，互相許下祝福，祈願歲歲年年，平安健康，讓現場充滿年味與人情味。

彰銀已連續 8 年和華山基金會合作，並且逐步加深合作面向，陸續贊助老人運動會、中秋餐會及寒士吃飽 30 等活動，同時配合辦理志工活動回饋社會，到目前為止，已服務長輩 8,114 人次，參與志工約 700 人次。

今年農曆年節前夕，彰銀志工隊仍將持續配合華山基金會人力不足的地區，到長輩家中送年菜，期望讓弱勢長輩在過年期間也能夠享用豐盛的年菜，感受年節的溫暖。

華山基金會目前於台澎金馬設有約 400 個社區愛心天使站，服務近 3 萬位弱勢長輩，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供失依、失能、失智老人到宅服務。現在正發起「愛老人 愛團圓」公益行動，希望用愛串聯各方力量，一起推動敬老、護老、扶老的友善社會。