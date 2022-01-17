全台無薪假再衝破萬人 重災區旅行社單周增逾1300人

勞動部今 (17) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施人數再度突破萬人、達 11247 人，實施家數為 1981 家，單周增加 1759 人、184 家，重災區仍為支援服務業 (旅行社)，持續受到邊境管制影響，營運難以轉佳，本期大增逾 1300 人，達 7547 人，占總人數約 67%。

根據勞動部統計，大部分行業無薪假人數都在千人以下，儘管本土疫情持續升溫，但國內尚未加強防疫警戒，住宿及餐飲業本期小幅增加至 725 人，批發及零售業、運輸及倉儲業分別為 847、648 人，均較上周略增，未見明顯惡化的情形。

本期支援服務業無薪假來到 1218 家、7547 人，單周激增 99 家、1362 人最多，絕大部分的旅行社主要受到邊境管制的影響，仍然對旅客團進團出有很大的限制，短期營運難以好轉。

勞動部指出，前一期旅行社無薪假下滑，是因為很多勞工簽訂減班休息協議至年底，但大環境仍未改善，本期有很多重新協議的合約，多數旅行社都續簽回來，他們是受影響最大的產業。

對於 Omicron 變種病毒侵台，是否會造成無薪假人數增加？勞動部認為，依照過去經驗，應該會率先反映在住宿及餐飲業，雖然疫情緊張，但多數企業仍在觀望，不會立刻反映到增加實施無薪假這一步，多數企業都希望再努力一下，讓員工能夠過個好年。