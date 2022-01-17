〈台股盤前〉 三變數蠢動 台股回檔壓力大

台股上周歷經多空交戰後，盤中一度挑戰 18509 點，所幸周線仍如願收紅，法人指出，台股雖有權王台積電 (2330-TW) 正面展望撐腰，但在聯準會偏鷹派勢力抬頭與本土疫情再度升溫加上成交量縮等變數下，為台股埋下不確定變數。

台股大盤全週彈升 1.29%，大漲 233.57 點，平均單日成交金額下滑至 2984.0 億元。

安聯投信台股團隊表示，台股短線內仍可望受惠於半導體等科技展望等基本面支撐，但要注意，隨著時序接近農曆年假期，接下來又面臨未來聯準會政策態度的調整、以及可能對產業營運的實際影響，加上疫情變數，都增添未來市場變數。

在資金面部分，三大法人本週大多站在買方，其中外資除週一小幅賣超，其他四個交易日全數買超台股，單週合計買超 424.32 億元，投信也同步買超 41.01 億元，僅有自營商本週全數站在賣方，累計賣超 156.84 億元，三大法人單週合計買超台股 308.49 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，受到聯準會加速升息干擾，美股率先領跌，部分先前漲多的中小型股面臨回檔壓力。

葉獻文說，雖然上週加權指數由低檔反彈，帶動週線收紅，且維持在各均線之上，但主要是由半導體權值股與金融股撐盤，而櫃買指數更是連兩週週線收黑，週五指數一度向半年線下探，雖然終場收盤指數回穩，但仍跌破季線，也讓月線出現下彎走勢。