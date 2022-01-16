多空拉鋸台股周線收紅 農曆年前封關留意兩大變數

歷經多空激戰後，台股周線驚險收紅，但投信提醒，在聯準會鷹派勢力抬頭與疫情變化等影響下仍為股市埋下變數。

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會偏鷹派以及 1 月底聯準會可能釋出的訊號與政策步調，由於加快升息可能對企業營運成本的實際影響仍待觀察，而變種疫情的發展也需要留意。

基本面來看，安聯投信台股團隊表示，從重要法說釋出的訊息來看，半導體長期需求有望受惠於結構提升、以及來自 5G 和 HPC 相關應用產品的大趨勢。許多終端產品譬如車用電子、伺服器和聯網及智慧型手機等的半導體含量有望提升。

安聯投信台股團隊表示，台股短線仍有望受惠於半導體等科技展望等基本面的支撐，加上近期台股已回檔整理一段時日有助於後市，但要注意的是，接近農曆年假期，接下來又面臨未來聯準會政策態度的調整、以及可能對產業營運的實際影響，以及疫情的發展，都增添未來市場變數。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，隨著時序越來越接近農曆春節長假，長假效應可能導致近期獲利了結賣壓，且部分美國重量級科技大廠的財報在台股封關後公布，恐影響多方上攻力道。

葉獻文認為，今年台股企業獲利持續成長，景氣也持續位於熱絡的紅燈區間，領先指數景氣對策信號顯示經濟熱絡，顯見台股經濟動能為有基之彈，2022 年在全球復甦動能帶動之下，整體需求可望進一步回升，台股企業產能亦有望進一步釋放。

儘管目前處於高基期環境，今年首季電子股企業獲利仍可望以年增 8.4% 增速擴張，證明台灣經濟動能熱度不減，將為台股創高動能提供厚實支撐。

葉獻文表示，經濟活動也逐步回歸正軌，有望舒緩去年全球供應鏈斷鏈問題，加上 5G 與新興科技產業發展日益蓬勃，帶動終端需求成長力道，加上台灣向來是全球半導體產業的重要供應鏈，能優先同步反映全球景氣成長的利多，對台股是一大助益。