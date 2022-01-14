遠百竹北店試營運 徐旭東估有望一年損平

遠百 (2903-TW) 竹北店今 (14) 日試營運，並預計 1 月 20 日正式開幕，遠東集團董事長徐旭東表示，看好竹北周邊地區消費力，今年有機會損平，遠百也預估，試營運單日造訪人數上看 3 萬人次。

遠百竹北店共導入近 350 個品牌櫃位，總品牌超過 50% 是大新竹區獨家，餐飲獨家更超過 80%；而在超市的規劃上，旗下頂級超市品牌 City’ Super 打造新型態生活空間，首度設有機產銷履歷直送專區和超市最大植物性食品專區，並配有高檔生鮮現買現煮主廚料理服務。

對於外界關注家樂福最終買主，徐旭東說明，有簽保密協定不能講太多，目前在第一輪競標，遠東集團持續參與談判進行中，希望今年就可看到結果，並表態，有意願買下統一持有的家樂福持股，「但相信他不會賣給我」，會繼續在此案中努力。

由於近來國內疫情又有升溫疑慮，徐旭東表示，內部已做好準備，拉高防疫規格和要求，也相信國內疫情控管的不錯。

遠百竹北店仍是趕在農曆年前開出服務消費者，徐旭東強調，遠東集團是成長的企業，即將進入虎年更要有冒險精神，疫情雖具不確定性，但已經力兩年仍要漸漸回到正常生活，至於今年經濟成長表現，應不會差，但還是要看疫情的變化。