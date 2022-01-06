中鋼建置熱浸鍍鋅智慧產線 發展軋鋼智能工廠跨大步

中鋼 (2002-TW) 持續加速推動智能創新及數位轉型，今 (6) 日宣布完成軋鋼三廠冷軋智慧製造產線建置，中鋼表示，未來將進一步把智能製造示範成果同步於其他產線及集團海外鋼廠。

中鋼董事長翁朝棟表示，轉型的第一步是智慧製造，接下來是 5G AIoT，目標透過人工智慧的預測，讓產線更穩定、鋼品更精緻，朝「高值化精緻鋼廠」目標前進。

此次由中鋼生產、技術及資訊等單位共同規劃，在軋鋼三廠既有的自動化及數位化基礎之上，整合現場製程大數據資料，自主建立「軋鋼三廠 AIoT 掌上工廠」資訊平台，可讓工廠主管使用手機或平板等行動裝置，透過視覺化網頁，即時掌握生產資訊及排除異況，提升生產作業效率。

且為進一步提高冷軋工場量產客製化鋼品之品質及穩定性，中鋼另外投資近 5000 萬元，在軋鋼三廠第二熱浸鍍鋅產線 (2CGL) 導入自行開發的智能化系統，合計在該產線建立 19 個 AI 模組，並宣告 9 件專利。

中鋼表示，2CGL 產線建立預知、預警、監控等智能化的系統功能後，可達到動態製程參數調整，產品品質優化及降減成本等三大目的，累計效益預計達 9000 萬元以上。

中鋼前年也完成首座智慧高爐建置，並啟用煉鐵智慧中心，讓高爐成為能透視、可預知及易掌控的生產製程，達到提升爐況穩定性、生產效率性及節能減碳效益，強化智慧製造能量。