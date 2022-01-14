台股上沖下洗近300點 外資連4買 三大法人買超104.03億元

台積電股價強勢走高，帶動台股今 (14) 日開盤攻上 18500 點，但隨即湧現賣壓，指數一度重摔逾 220 點，回測 18200 點，尾盤資金回籠，跌幅快速收斂，終場指數下跌 33 點，收在 18403 點，高低震盪達 295 點，三大法人合計買超 104.03 億元，其中外資已連 4 買。

台股守住 18400 點關卡，5、10 日線失而復得，成交值放大至 3316 億元。觀察法人資金變動情形，外資買超 152.81 億元，為連續 4 個交易日買超；投信買超 26.93 億元；自營商持續賣超 75.68 億元。三大法人合計買超 104.03 億元。

在法說報佳音的激勵下，台積電今天股價表現強勢，一度衝上 673 元，終場上漲 1.66%，收 672 元，市值攀升到 17.4 兆元；聯發科重摔逾 3%，鴻海、台達電、國巨等電子權值股也跌逾 1%。

大立光昨天法說會透露今年展望保守看待，1、2 月營收恐逐月下滑，股價應聲打入跌停，收 2140 元，使得光學族群承壓，玉晶光、先進光重挫逾半根停板，亞光、今國光、佳凌、新鉅科、聯一光等均震盪走低。

貨櫃三雄及航空雙雄今天表現較為強勢，長榮擺脫連跌頹勢，盤中翻紅，漲勢逐漸放大，終場漲近 5%，陽明、萬海、華航、長榮航也上漲 1-2%。