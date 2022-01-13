〈金管會新春展望〉去年施政完成率92.13% 今年力推6大工作重點

金管會今 (13) 日召開新春記者會，統計 2021 年的 89 項施政重點中完成 82 項、完成比率為 92.13%。展望 2022 年，將推動永續發展、發展金融科技資安、提升資本市場效能、促進普惠金融、提升金融韌性、強化權益保護等 6 大工作重點。

針對永續發展，金管會將於近期發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，並預計第二季推動鼓勵國銀及保險業對六大核心戰略產業辦理投融資、第四季完成永續金融評鑑規畫。

發展金融科技資安方面，金管會首季預計將展開主題式監理沙盒試辦，目標第三季完成純網路保險公司的法制作業及受理申設，並在第四季公布純網保公司申請設立狀況；並建置保單存摺平台、規劃辦理重大資安事件應變情境演練。

提升資本市場效能部分，金管會配合公司法開放公發公司可以視訊方式召開股東會；預計第三季完成建置店頭衍生性金融商品集中結算機制，第四季配合投信投顧法修正研訂配套子法，開放不動產投資信託 (REIT) 採基金架構發行。

促進普惠金融方面，金管會首季將完成強制車險修正草案，納入俗稱電動自行車的「微型電動二輪車」、要求應投保強制車險，並報請行政院審議。並在第四季推動信託 2.0 計畫的辦理評鑑及獎勵。

提升金融韌性部分，金管會首季將辦理不動產授信業務專案金檢、強化授信風險控管，第二季修法強化證券期貨業與業務員的管理規範，並實施保險業資本適足率 (RBC) 自有資本依損失吸收能力分層計畫，預計第四季強化 RBC 利率風險從 1 年間逐步朝全期衡量，並完成 RBC 制度導入傳染病、恐攻擊信用保證等其他巨災風險。

強化權益保護方面，金管會首季將強化對高齡者及身心障礙者的權益保護，並將金融業對待相關族群作為納入公平待客評鑑，預計明年導入「友善服務原則」，第二季修法督導銀行公會研議協助身障者取得金融服務精進做法，第四季修法強化保險業在作業面友善對待高齡客戶等規範。