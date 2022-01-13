〈金管會新春展望〉上市櫃碳盤查時程出爐 力推ESG評鑑制度

金管會今 (13) 日表示，將於近期發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，鋼鐵及水泥優先於 2023 年開始揭露，落實董事會永續發展責任，並且推動上市櫃公司 ESG 評鑑制度，期透過上市櫃公司串聯供應鏈，以達成企業永續發展。

證期局局長張振山表示，為因應氣候變遷衝擊，國際上已積極推動相關政策，如歐盟於 2021 年 7 月提出「碳邊境調整機制」，規劃對高碳排產品出口至歐盟須課碳關稅，另為加速減碳並強化氣候變遷調適工作，環保署已預告修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」。為協助企業及早因應訂定其減碳目標，溫室氣體盤查成為企業首要工作，金管會因此規畫分階段推動上市櫃公司應進行溫室氣體盤查的資訊揭露時程。

張振山指出，「上市櫃公司永續發展路徑圖」採分階段推動，規劃於 2027 年全體上市櫃公司完成溫室氣體盤查，2029 年全體上市櫃公司完成溫室氣體盤查的查證。

張振山表示，有關碳盤查資訊揭露的揭露對象按實收資本額自 2023 年起分階段推動，鋼鐵及水泥產業優先自 2023 年起揭露，揭露內容須包含溫室氣體直接排放 (範疇一) 及能源間接排放量 (範疇二)，且規定分階段揭露至與公司合併財務報表範圍相同。

其中，2023 年的第一階段，規定資本額 100 億元以上上市櫃公司，及鋼鐵、水泥業都須盤查；2025 年為第二階段，資本額 100 億元以上上市櫃公司及鋼鐵、水泥業的合併報表子公司要完成盤查，資本額 50-100 億元上市櫃公司則盤查個體公司。

2026 年為第三階段，資本額 50-100 億元上市櫃公司之合併報表子公司完成盤查，且資本額 50 億元以下上市櫃公司盤查個體公司；2027 年為第四階段，資本額 50 億元以下上市櫃公司之合併報表子公司完成盤查。

金管會也訂出 5 大核心策略，包括：(一) 落實董事會永續發展責任；(二) 建立跨部會合作機制；(三) 接軌國際，串聯全球永續生態鏈；(四) 人才培育及輔導機制，厚植永續發展競爭力；(五) 建置 ESG 資料庫，建立資訊共享機制。

張振山表示，鑒於董事會為推動企業永續發展的關鍵角色，公司宜建立推動永續發展的治理架構，設置推動永續發展專 (兼) 職單位，另應進行與公司營運相關的 ESG 風險評估，訂定相關風險管理政策或策略，由董事會督導永續發展推動情形，並訂定溫室氣體盤查揭露時程，提董事會「按季」控管。

接軌國際方面，張振山指出，鑑於國際趨勢變化快速，將持續關注國際趨勢，滾動式調整推動措施，另將研議推動證交所加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」以串連國際資訊網絡。

張振山進一步表示，現在已有公司治理指數，因應市場對 ESG 資訊揭露需求日增，將督導證交所建置 ESG 資料庫，並推動上市櫃公司 ESG 評鑑制度。

金管會表示，因應未來減碳目標的達成，企業執行溫室氣體盤查刻不容緩，金管會將於 2022 年 2 月邀集相關政府單位、上市櫃公司、金控公司、會計師事務所及第三方查證機構召開公聽會，並於 3 月正式發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」。