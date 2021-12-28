長照險不只老年人可保 國壽首創零歲起就能提前投保

長照除了讓人聯想到高齡與老年生活之外，年輕族群甚至小朋友亦仍可能因為突發意外事故導致需要長期照顧，根據衛福部統計，2021 年重度以上身障者約有 34 萬人，其中 18% 為 0~44 歲，年輕人占了將近五分之一，且大多是意外或疾病造成，也是需要他人在旁長期照顧的族群。國泰人壽今 (28) 日宣布，首創業界第一張小朋友可提前規劃的長照險 (實物給付型保險)。

特色一、保障範圍更大更廣 新增 13 項特定傷病

為了強化小朋友可能因意外或疾病導致需要長期照顧的需求，除了長照給付外，特別新增例如癱瘓 (重度)、嚴重頭部創傷等 13 項特定傷病保險金給付，以 0 歲男性投保 20 年期繳費，保險金額 2 萬元為例，年繳保費約 11,780 元，也就是平均每日約 33 元，若於 5 歲不幸診斷符合特定傷病，將可領取一次性給付「特定傷病保險金」24 萬元且每年生存時給付「特定傷病分期保險金」24 萬元，最多可領 16 次，且免繳續期保費，合計總給付最高可達 408 萬元。

特色二、出生即可投保規劃 提前防範未來風險

有別於一般長照險 15 足歲才能投保，漾心守護長照險的投保年齡涵蓋 0~70 歲，首創 0~15 足歲可提早規劃的長照險。漾心守護保障內容主要包含「長期照顧」與「13 項特定傷病」兩類，除全期享有 13 項特定傷病相關保障外，自保險年齡滿 15 歲起自動啟動長期照顧相關保障。雖然長照保障仍是 15 歲之後生效，但對於 0~15 足歲的小朋友，多了 13 項特定傷病保障，補足小朋友的照護缺口。

特色三、保費低負擔 實物給付沒煩惱

除了供小朋友提前規劃外，漾心守護保費較為親民，更適合單身或者小資族投保，以 35 歲男性投保 20 年期繳費，保險金額 2 萬元為例，年繳保費約 20,460 元，平均每日約 56 元，同樣享有最高 408 萬元的保障。

此外，國泰人壽也與中化銀髮公司合作提供長照實物給付服務，保戶可選擇將長期照顧分期保險金轉換為長期照顧分期服務，由專業的服務團隊提供到府的長照服務，減低照顧上的煩惱。

除了年輕族群可及早投保分散風險，國泰人壽表示，高齡者亦可以透過相關檢測早期發現衰弱，提早預防長照風險。目前最常見判斷高齡衰弱的五項指標，包括：體重減輕、握力減輕、自覺疲倦、步行速度、低身體活動量。符合其中一至兩項為衰弱前期，三項以上者即為衰弱，而衰弱又被視為失能的重要表徵。

國泰人壽為了提升民眾對於長照風險預防的意識，特別與工研院專業研究團隊合作，邀請業務同仁與保戶參加「全身步態分析系統」檢測體驗活動。透過量測個人的步行速度、步長、步頻、上肢姿勢 (前後左右傾斜角度)，經過系統運算後得出參考之生理年齡，受測者可對照真實年齡初步評估自己是否有衰弱風險，提醒民眾及早透過定期運動、健康飲食等生活習慣改變，遠離長照風險。

未來國泰人壽將攜手工研院等相關專業單位，將智慧科技工具納入未來的商品與服務，透過簡單的檢測工具讓保戶可以快速得知體況，逐步實現保險由事後理賠走向事前預防的目標。