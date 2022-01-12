阿茲海默症物藥被限制承保 Biogen股價盤前大跌

在美國政府宣布對阿茲海默症療法採取有限承保後，Biogen Inc (BIIB-US) 股價 12 日盤前大跌近 10%，該製藥商的阿茲海默藥物 Aduhelm 去年獲得批准，但市場爭議不斷。

Biogen 一直希望靠美國政府的保險政策來推動 Aduhelm 的銷售，希望這將有助於抵消其一些主要藥物收入因激烈競爭而受到的衝擊。

分析師表示，如果美國聯邦醫療服務中心 (Centers for Medicare and Medicaid Services)(CMS) 的決定草案獲得通過，可能會導致 2022 年和 2023 年的 Aduhelm 銷售額嚴重受挫。

Jefferies 分析師 Michael Yee 表示，臨床試驗登記要求是另一個挫折，為 Aduhelm 的獲得製造了更多障礙。

Aduhelm 去年 6 月獲得美國食品藥品監督管理局 (Food and Drug Administration) 批准使用，成為近 20 年來第一個治療這種記憶衰退疾病的新療法。但 FDA 的外部顧問認為 Biogen 未能證明該治療的臨床益處。

在醫院抱怨其成本過高而無利可圖，造成美國銷售可能低於預期之後，Biogen 上月將 Aduhelm 的平均體重成人價格降至 28200 美元。

CMS 將於 4 月做出最終的承保決定，並且可能會依公司和患者的意見做出改變。

最終的承保條款預計將適用於該類別中的所有藥物，包括禮來公司 (Eli Lilly)(LLY-US)、羅氏控股公司 (Roche Holding AG)(RHHBY-US) 和 Biogen 的日本合作夥伴衛材有限公司 (Eisai Co Ltd.)(4523-JP) 正在開發的實驗藥物。