避免遭德國反壟斷調查 谷歌將自搜索結果移除新聞服務

據報導，德國反壟斷機構「聯邦卡特爾辦公室」(Federal Cartel Office, FCO) 12 日表示，為了避免遭到進一步的反壟斷調查，谷歌 (GOOGL-US) 已主動提議從其搜索結果中刪除其新聞服務 News Showcase 的內容。

FCO 5 日曾宣布，已決定根據最新的反壟斷法所賦予的權限，對谷歌及其母公司 Alphabet 展開更全面的反壟斷調查。FCO 當時還宣稱，已經更密集地調查谷歌對個人數據的使用情況，旁及於谷歌的新聞服務 News Showcase。

FCO 表示，與谷歌合作可能會吸引出版商和其他新聞提供商，並為消費者提供更好的資訊服務。但是，必須要確保該過程不會對個別出版商造成歧視。谷歌在接觸終端客戶方面的強勢地位，不能迫使其他新聞出版商或提供商退出競爭。

事實上，早在去年 6 月，FCO 就已對谷歌 News Showcase 展開反壟斷調查。News Showcase 是谷歌於 2020 年 10 月推出的一個新聞展示平台，已與全球近 200 家出版商簽署合作協議。

對於谷歌 12 日給出的提議，FCO 表示，將諮詢受影響的新聞出版商，以評估谷歌的提議是否有效。

谷歌 CEO Sundar Pichai 於 2020 年時表示，計劃在 3 年內投入 10 億美元來推動 News Showcase 的發展，之後也會持續拓展該計劃。