乘客陽性篩檢率升高 中國擴大取消美國直飛航班

在新冠病毒篩檢測呈陽性的乘客激增後，中國 12 日下令未來幾週內再暫停 6 架美國航班，使今年本就已大幅取消的航班再增至 70 架次。

中國航空監管機構表示，在最近一架航班上出現 7 名乘客篩檢呈陽性後，從 1 月 24 日當週開始，將暫停聯合航空 (UAL-US) 從舊金山飛往上海的 2 個航班。

從 1 月 31 日當週起，中國南方航空 (600029-CN) 還將暫停從洛杉磯飛往廣州的 4 個航班，此舉也將影響 2 月的回程航班。

在最新的航班取消令之前，3 家美國航空公司和 4 家中國航空公司每週在中美之間經營約 20 個航班，遠低於疫情前的每週 100 多架班次。

中國也暫停了與其他國家的航線。12 它還暫停了來自法國和加拿大的 6 架趟航班。

但自去年 12 月以來，由於高度傳染性的 Omicron 變種病毒造成的確診人數在美國飆升至創紀錄高位，美國被取消的航班數量激增。

自疫情開始以來，北京和華盛頓就航空服務頻生齟齬。在北京去年 8 月對聯合航空的 4 趟航班實施 40% 載客量的限制後，美國運輸部也對等將 4 架班次來自中國航空公司的航班載客量施予相同限制，為期 4 週。

中國民用航空局 (CAAC) 9 月時表示，中國幾乎對航空旅客全面關閉邊境，國際航班總數減少至每週僅 200 架次，為疫情前水平的 2%。

分析人士說，中國強制實施清零政策，才遏制了 2 年前在武漢出現的新冠病毒進一步廣泛傳播；但處處防堵的作法也使中國經濟變得相當脆弱。

主要交通樞紐香港上週宣佈禁止來自包括英國和美國在內的 8 個國家的航班入境，為期 2 週。

中國熱門的旅遊網站攜程網搜索顯示，1 月底前幾乎沒有從美國到中國的直飛航班。