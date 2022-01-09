MIH結盟Autoware 聯手加速電動自駕車發展

電動車開放聯盟 MIH 宣布，和全球最大自駕車開源軟體社群 Autoware 基金會締結夥伴關係，聯手加速電動自駕車發展，雙方合作將帶來車規級的大幅提升。

MIH 執行長鄭顯聰表示，下個世代的移動產業，以用戶為中心是關鍵，為了使開發人員能夠創新並創造出色的用戶體驗應用程序，必須實現電動車開放平台的願景，MIH 在自動駕駛領域與 Autoware 合作，將共同打造新世代移動產業，攜手改變汽車行業。

而 MIH 聯盟會員、開源自動駕駛領導者 Tier IV，也是 Autoware 基金會的主要成員之一；MIH 與 Tier IV 也在甫落幕的 CES 2022 國際消費性電子展上，展出 Autoware Open AD Kit 的駕駛系統 Reference Implementation，以及與 MIH 電動車開放平台的整合應用。

目前在 MIH 聯盟自駕系統工作團隊除了 Tier IV 外，還有 AutoCore、及凌華 (6166-TW) 組成的合作團隊，並在不同層面上進行分工，Tier IV 負責定義軟體應用層的功能需求，AutoCore 提供計算平台設計方案，凌華則提供硬體和通訊模塊。