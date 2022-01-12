保供穩價效果持續顯現 中國12月PPI年增10.3% 連兩個月降溫

中國統計局週三 (12 日) 公布 12 月生產者價格指數 ( PPI) 年增 10.3%，顯著低於市場預期的漲 11.1%，連續第 2 個月漲幅回落，與 11 月相比則下滑 1.2%。

資料來源: 中國統計局

中國統計局城市司高級統計師董莉娟解讀，2021 年 12 月份保供穩價政策效果持續顯現，再加上原油等部分國際大宗商品價格走低影響，工業品價格有所回落。

中國 2021 年 12 月 PPI 年增 10.3%，漲幅比上月減緩 2.6 個百分點。其中，生產資料價格年增 13.4%，漲幅下滑 3.6 個百分點；生活資料價格年增 1.0%，漲幅與上月相同。

在調查的 40 個工業行業大類當中，價格上漲的有 37 個，和 11 月相同。主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲 66.8%，下滑 22.0 個百分點；石油和天然氣開採業上漲 45.6%，下滑 22.9 個百分點；石油煤炭及其它燃料加工業上漲 36.4%，下滑 16.7 個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲 21.4%，下滑 9.6 個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲 20.0%，下滑 6.5 個百分點。

價格漲幅擴大的有：燃氣生產和供應業上漲 12.5%，擴大 1.6 個百分點；電力熱力生產和供應業上漲 4.8%，擴大 2.4 個百分點；食品製造業上漲 4.2%，擴大 0.7 個百分點。