上市櫃、興櫃5%持股股東 最快2023年須申報揭露

金管會今 (11) 日宣布，研議修正證券交易法，未來持有上市櫃、興櫃公司 5% 持股的股東，就需公告且申報，但為了有足夠時間準備及因應，擬給予一年緩衝期，預計最快 2023 年可完成修法上路。

證期局副局長蔡麗玲表示，為了讓公司股權重大異動的資訊能即時且充分公開，進而瞭解公司經營權及股價可能產生變化，並為符合外國立法的趨勢，經參酌美、日等多數國家，均以持股 5% 為大量持股申報門檻，加上自 2020 年第 1 季起，我國上市櫃公司財務報告已要求揭露持股比例達 5% 以上的股東資訊，因此研議將大量持股申報及公告門檻由現行的 10% 修正為 5%，也就是說，未來持有上市櫃、興櫃公司 5% 持股的股東，就需公告且申報。

蔡麗玲進一步指出，此舉有助提升我國公司治理水準，可以健全大量股權揭露制度，也能讓資訊透明度更加提升，但是為了方便相關配套法令的訂定或修正，及外界實務運作的調整有足夠時間準備及因應，擬給予一年的緩衝期，明定修正條文自公布後一年施行。

據證期局統計至 2020 年底，持有上市櫃和興櫃股票超過 5%、未達 10% 的股東，共有 3266 人次，持有 1390 家公司的股票，但因一個股東可能重複持有多家公司股票，因此預期影響股東人數有限。

此外，此次修正證交法還將拉高證券商、證券服務事業及證券相關機構的罰鍰額度上限，由新臺幣 480 萬元提高至 600 萬元，蔡麗玲表示，鑑於證券商等機構一旦未完善建立或未確實執行內部控制制度，違反有關財務、業務或管理的規定等，對其本身及客戶恐致重大損失或影響市場秩序及公平性，所以才研議加重罰度。

所謂證券商相關機構包括：券商、證金公司、證券輔助人、證券商公會、證交所、櫃買中心等，都將適用此法。

金管會表示，此次修正草案除將刊登於行政院公報外，亦將於金管會網站刊登該草案之總說明及修正條文對照表，各界 60 日內若無意見，金管會後續會送行政院審查，再送立法院修法，希望爭取今年底或明年初完成修法，最快 2023 年可以上路。