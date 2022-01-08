〈貴金屬盤後〉非農數據「差太多」激勵黃金收高 但週線仍創感恩節後最大跌幅

黃金期貨價格週五 (7 日) 收高，係因美國非農就業報告顯示，12 月新增就業人數達 19.9 萬人，遠遜於預期。然而，本週金價仍遭受重挫，為感恩節一週以來的最差表現。

市場部分人認為，週五公布的非農報告好壞參半，可能表明勞動力短缺，以及 Omicron 變種病毒仍阻礙就業市場。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 認為，非農報告的主要數據與預期「差太多了」。

非農就業報告顯示，12 月新增就業人數達 19.9 萬人，但根據《華爾街日報》調查，經濟學家預測當月新增就業 42.2 萬人。但另一方面，失業率從 4.2% 下滑至 3.9%，且時薪上漲 19 美分或 0.6%，至 30.31 美元。

「工資上漲是我最大的擔憂。」Wright 說。

「這些加總起來看，如果 Fed 最擔心通膨的話，那這份報告可看出問題，倘若 Fed 比較重視就業以及讓勞參率返回 62.5% 以上，那這份報告就沒有問題，這就是黃金最初反應平靜的原因。」

Wright 表示，市場知道 Fed 跟著資產出售與量化緊縮來進行縮表，「但近期多空交錯的訊號已經成為黃金的底板。」Fed 收緊貨幣政策的前景令黃金和其他貴金屬承壓，目前尚不清楚週五的非農數據對 Fed1 月 25 日至 26 日舉行的會議是否會產生影響。

Wright 表示，在方向和領導地位確立之前，黃金目前的交易價格似乎在 1750 美元至 1825 美元之間，主要由決策者主導。「現在很明顯缺乏領導性，黃金不知道要往哪一個方向去。」

2 月交割的黃金期貨價格上升 8.20 美元或 0.5%，收每盎司 1797.40 美元。

黃金前一日下跌 2%，創下 6 週來最大單日漲幅，也令最活躍黃金期貨價格觸及 12 月 21 日以來最低價位。

本週最活躍黃金期貨價格下跌 1.7%，為 11 月 26 日止當週以降最大單週跌幅。

10 年期公債殖利率在 1.762% 左右，接近去年 3 月下旬以來最高水準。公債殖利率的穩定攀升，已削弱了不孳息的貴金屬對投資人的吸引力。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 22 美分或 1%，收每盎司 22.409 美元，本週下跌 4%。

本週美元的力道曾令美元計價的黃金承壓，但週五 ICE 美元指數下降，令本週轉為下滑。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，黃金之所以承壓，是因為 Fed 採取鷹派貨幣政策，讓交易者知道 Fed 現在對控制通膨是認真的。

Fed 去年最後一次會議的會議記錄確實表明，決策者更傾向採取更加鷹派的措施，以削減央行 8.9 兆美元的資產負債表，且縮表腳步較上一回更快速。基於市場估計，2022 年將至少升息 3 次。

Aslam 認為，即使週五發布了這樣的非農就業報告，也不預期 Fed 會改變其貨幣政策路線，今年仍舊預期會升息 3 次，這使金價受到控制。

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格下跌 0.4%，收每盎司 956.50 美元，本週下跌 1%。

3 月交割的鈀金期貨價格上漲近 2.6%，收每盎司 1921.60 美元，本週上升約 0.5%。

3 月交割的銅期貨價格上漲 1.3%，收每磅 4.41 美元，但本週下跌 1.2%。

Insignia Consultants 研究主管 Chintan Karnani 表示，投資者將關注下週美股趨勢和通膨數據，以利判斷金價下一步走勢。 美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 將於週三公佈。

